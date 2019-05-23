Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

Потребрынок, строительство, транспорт, ИТ, социалка - во всех этих сферах трудятся жители Новой Москвы. Бывшие подмосковные земли, благодаря которым семь лет назад территория мегаполиса увеличилась в 2,4 раза, с каждым годом преображаются. Жители одиннадцатого округа столицы чувствуют себя настоящими москвичами - новые дома, дороги, метро, а главное - работа рядом с домом. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях трудоустройства в Новой Москве, посетив сегодня новый производственный корпус компании "ПрофильДорс" в поселке Курилово в поселение Щаповское.

"Новая Москва развивается - появляются дороги и станции метро, парки и социальные объекты. Строится жилье - относительно недорогое. Не хотелось бы превращения новых кварталов в очередные спальные районы. Именно поэтому здесь создаются рабочие места", - отметил градоначальник.

По словам мэра, число рабочих мест в Новой Москве во всех сферах с 2012 года выросло в 2,5 раза - с 94 до 236 тысяч. Учтивая, что проживают в Новой Москве почти 400 тысяч человек, получается, что практически 100% трудоспособного населения могут найти работу рядом с домом.

Собянин отметил, что промышленность является одним из самых активных драйверов развития Москвы. В числе перспективных отраслей и деревообрабатывающая промышленность, которая включает в себя 19 крупных и средних предприятий на территории города, где трудится 14,7 тысяч человек. В Новой Москве локомотивом считается компания "ПрофильДорс", которая с 2002 года производит комплектующие для дверного и мебельного производства, а недавно она запустила и новый производственный комплекс, тем самым утроив свои мощности и создав сразу 700 рабочих мест. В результате теперь на предприятии трудятся 1127 человек. Общий объем производства за 2018 год составил 565 тысяч дверей. Почти треть продукции идет на экспорт. По сути, в Москве создана новая крупная фабрика, заметил мэр города.

"Москва в последнее время активно поддерживает промышленность. Именно поэтому мы приняли решение развиваться дальше и получить статус промышленного комплекса, но по некоторым критериям не проходим. Возможно ли получить понижающий коэффициент?" - поинтересовался у мэра директор предприятия Борис Кузнецов.

Предприятия со статусом промышленного комплекса могут в Москве получать льготы по налогу на имущество и на землю, а также получать дополнительные субсидии на развитие производства, но для этого нужен соответствующий уровень зарплаты, обратил внимание Собянин: "В Новой Москве средняя зарплата ниже чем в Москве, поэтому мы предусмотрим понижающие коэффициенты и постараемся вам помочь", - пообещал глава города.