Новости

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 16:26
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел 16:25
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь 16:18
Видео: Пакистан испытал ракету, способную нести ядерный заряд 16:18
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 16:16
РЖД запустит прокат велосипедов на станциях 16:00
В Ботсване разрешили охоту на слонов 15:54
Скандально известное "Тайное Евангелие от Марка" назвали подлинным 15:51
Фото: Настя Каменских и Потап поженились 15:50
В костромском детсаду на ребенка упало пианино 15:48
Фестиваль "Интермузей"-2019 начнется 30 мая в Москве 15:47
Китайский флот стал крупнейшим в мире 15:42
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных 15:39
Toshiba возобновила поставки компании Huawei 15:38
Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза 15:33
Российские астрономы открыли воскресшую звезду 15:33
Красноярский депутат предложил запретить в России Minecraft 15:27
Власти Перми проверят гимназию, где завысили проходной балл для девочек 15:21
Росстат отозвал статистику за апрель, озадачившую аналитиков 15:10
В Томске нервных двоечников будут успокаивать "умным" светом 15:05
В Севастополе открылся кинофестиваль "Золотой Витязь" 15:04
В уральском городе Нижняя Салда огонь охватил шесть домов 15:03
Все пассажирские поезда на южном направлении оснастят кондиционерами 15:00
Газовая директива ЕС в доработанном виде официально вступила в силу 14:57
Вышел трейлер российской криминальной комедии "Беглецы" 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: За 7 лет в Новой Москве число рабочих мест выросло в 2,5 раза

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Денис Гришкин Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Денис Гришкин
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Денис Гришкин

Потребрынок, строительство, транспорт, ИТ, социалка - во всех этих сферах трудятся жители Новой Москвы. Бывшие подмосковные земли, благодаря которым семь лет назад территория мегаполиса увеличилась в 2,4 раза, с каждым годом преображаются. Жители одиннадцатого округа столицы чувствуют себя настоящими москвичами - новые дома, дороги, метро, а главное - работа рядом с домом. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях трудоустройства в Новой Москве, посетив сегодня новый производственный корпус компании "ПрофильДорс" в поселке Курилово в поселение Щаповское.

"Новая Москва развивается - появляются дороги и станции метро, парки и социальные объекты. Строится жилье - относительно недорогое. Не хотелось бы превращения новых кварталов в очередные спальные районы. Именно поэтому здесь создаются рабочие места", - отметил градоначальник.

Фото: Пресс-служба РГ-Девелопмент
Бывшую промзону столицы превратят из депрессивного района в город-сад

По словам мэра, число рабочих мест в Новой Москве во всех сферах с 2012 года выросло в 2,5 раза - с 94 до 236 тысяч. Учтивая, что проживают в Новой Москве почти 400 тысяч человек, получается, что практически 100% трудоспособного населения могут найти работу рядом с домом.

Собянин отметил, что промышленность является одним из самых активных драйверов развития Москвы. В числе перспективных отраслей и деревообрабатывающая промышленность, которая включает в себя 19 крупных и средних предприятий на территории города, где трудится 14,7 тысяч человек. В Новой Москве локомотивом считается компания "ПрофильДорс", которая с 2002 года производит комплектующие для дверного и мебельного производства, а недавно она запустила и новый производственный комплекс, тем самым утроив свои мощности и создав сразу 700 рабочих мест. В результате теперь на предприятии трудятся 1127 человек. Общий объем производства за 2018 год составил 565 тысяч дверей. Почти треть продукции идет на экспорт. По сути, в Москве создана новая крупная фабрика, заметил мэр города.

"Москва в последнее время активно поддерживает промышленность. Именно поэтому мы приняли решение развиваться дальше и получить статус промышленного комплекса, но по некоторым критериям не проходим. Возможно ли получить понижающий коэффициент?" - поинтересовался у мэра директор предприятия Борис Кузнецов.

Предприятия со статусом промышленного комплекса могут в Москве получать льготы по налогу на имущество и на землю, а также получать дополнительные субсидии на развитие производства, но для этого нужен соответствующий уровень зарплаты, обратил внимание Собянин: "В Новой Москве средняя зарплата ниже чем в Москве, поэтому мы предусмотрим понижающие коэффициенты и постараемся вам помочь", - пообещал глава города.

Экономика Работа Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума приняла закон о доступности перелетов между регионами
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
Песков рассказал об отношении Путина к карикатурам
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России