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23.05.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Треть россиян отказалась от услуг турфирм

Текст: Марина Гусенко
Россияне стали больше путешествовать по России и за границу, но не прибегая к услугам турагентств, а самостоятельно. Это выяснили специалисты Аналитического центра НАФИ в ходе специального исследования (результаты есть в "РГ").
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

За первые месяцы этого года (по сравнению с первыми месяцами 2018 года) выросла доля россиян, предпочитающих организовывать отдых самостоятельно. С 28 процентов до 34 процентов увечилось число тех, кто сам бронирует билеты. И с 26 процентов до 32 процентов - кто арендует жилье.

При этом доля тех, кто обратится в турагентство за помощью в организации путешествия, осталась неизменной - 29 процентов.

Фото: Владимир Веленгрин/Комсомольская правда
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Люди в возрасте до 44 лет чаще организовывают свой отдых сами: 46 процентов покупают билеты и 45 процентов - бронируют жилье. Среди людей старше 60 лет так делает только каждый десятый.

Жители Москвы и Питера самостоятельно планируют отдых реже, чем жители других городов (23 процента против 34 процентов арендуют жилье, 28 процентов против 35 процентов бронируют билеты). Они чаще прибегают к услугам турагентств (37 процентов против 30 процентов).

С 8 до 12 процентов увеличилось число россиян, которые в отпуске планируют взять в аренду автомобиль. Этой услугой чаще пользуются отправившиеся в отпуск жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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