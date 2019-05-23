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23.05.2019 11:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Текст: Иван Пышечкин

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).

Отмечается, что ликвидацией последствий аварии в настоящий момент занимаются оперативные службы. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся от места аварии более чем на 4 км.

Движение было полностью перекрыто. Сейчас в районе аварии можно проехать только по крайней левой полосе.

Объехать перекрытый участок также можно по Средней Калитниковской улице или по Волгоградскому проспекту.

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