Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).

Отмечается, что ликвидацией последствий аварии в настоящий момент занимаются оперативные службы. По информации сервиса "Яндекс.Пробки", затор растянулся от места аварии более чем на 4 км.

Движение было полностью перекрыто. Сейчас в районе аварии можно проехать только по крайней левой полосе.

Движение на внутренней стороне ТТК в районе аварии открыто по одной левой полосе. Но на ТТК сейчас сложно - затруднения в движении на 4 км. Объезжайте! pic.twitter.com/OHpDrCjaZj — ЦОДД (@gucodd) 23 мая 2019 г.

Объехать перекрытый участок также можно по Средней Калитниковской улице или по Волгоградскому проспекту.