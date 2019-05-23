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23.05.2019 19:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете

Текст: Сергей Бабкин

В столичном аэропорту Домодедово скончался мужчина, устроивший дебош в воздухе.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, по этому факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". По данным источников агентства "Москва", 32-летний мужчина на борту самолета Москва - Симферополь напал на попутчицу и стал ее душить.

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Очевидцы заступились за женщину и связали агрессора. В этот момент у него начался приступ, остановилось сердце. На борту оказалась женщина-врач, она смогла реанимировать мужчину.

Командир экипажа, узнав о произошедшем, решил вернуться в Домодедово. Там борт ждали полицейские и врачи. Уже на территории аэропорта у мужчины снова остановилось сердце, спасти его не удалось. Причины трагедии выясняются.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дебоши в самолетах
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