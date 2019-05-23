В Ярославле возобновились инциденты с поджогами мусорных контейнеров во дворах жилых домов. Днем 16 мая возле дома N6 по улице Доронина в областном центре вспыхнула контейнерная площадка. На место ЧП выехали представители МЧС, которые в течение десяти минут погасили огонь. Однако спасти мусорные баки не удалось. По данным очевидцев, разместивших фотографии в соцсетях, контейнерная площадка оказалась полностью уничтожена огнем.

Инцидент на улице Доронина стал далеко не первым в серии поджогов мусорных баков, установленных региональным оператором - компанией "Хартия". Возгорания баков уже фиксировались на улицах Громова, Ньютона, Подвойского, Чкалова, Салтыкова-Щедрина, Матросова, Ушакова.

Представители "Хартии" убеждены, что поджоги имеют системный характер. При этом нападениям неизвестных злоумышленников почему-то подвергаются в основном не металлические, а современные пластиковые контейнеры: их массово похищают и уничтожают.

По подсчетам специалистов, к началу апреля только на территории областного центра были украдены или сожжены 172 пластиковых евроконтейнера, ущерб превысил 1,7 миллиона рублей. К середине мая количество уничтоженных контейнеров достигло 263. При этом ущерб вырос почти до 2,6 миллиона рублей.

Однако найти злоумышленников никак не удается.

- Случаи фиксируются в разных районах города. По данным фактам поступили заявления, проводится проверка. Пока информации о ее результатах нет, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального УМВД.

Металлические контейнеры заменили на пластиковые по просьбе горожан, которым мешал шум

Раньше на большинстве ярославских контейнерных площадок располагались не пластиковые, а металлические контейнеры. Они отличаются большей пожароустойчивостью, однако жители многоэтажек неоднократно жаловались на их неудобство. Главная претензия касалась повышенного уровня шума от металлических баков во время утренней уборки. Пластиковые контейнеры оказались более "тихими".

По данным регионального оператора, сейчас на балансе компании числится более 13 тысяч контейнеров. Среди них есть как металлические бункеры для сбора крупногабаритного мусора, так и пластиковые евроконтейнеры, в том числе - емкости, предназначенные для раздельного сбора мусора.

- На большей части бункеров применена передовая система, защищающая их от противоправных действий злоумышленников (например, кражи), - уточнили в компании.

Судя по всему, при оборудовании контейнерных площадок организаторы не предполагали, что баки после объявления "мусорной реформы" попадут под столь пристальное внимание вандалов.

Между тем, жители города серьезно обеспокоены распространением практики поджогов.

"Реформа затевалась ради чистоты, защиты экологии. А когда все горит - о какой экологии речь? Найти хулиганов пока не могут. Наверное, надо камеры устанавливать на каждой площадке. Но не приведет ли это к еще большему росту цен на утилизацию мусора", - задаются вопросами ярославцы.

Между тем

Согласно федеральному закону "Об отходах производства и потребления" с начала работы единого регионального оператора, с 1 сентября 2018 года, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из структуры платы за жилое помещение в специальную графу и оплачивается отдельно.