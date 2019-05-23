Новости

На побережье Азова военные уничтожили группы "диверсантов" 10:03
Лукашенко направил приветствие участникам XIV медиафорума 10:00
В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова 10:00
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400 09:57
СМИ назвали дату отставки Терезы Мэй 09:46
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве ополченца Гиви 09:39
УАЗ рассказал, почему на "Патриоте" не получится завязнуть в песках 09:39
В Крыму назвали заявление НАТО о Крыме заезженной мантрой 09:35
Мать погибшей в "Зимней вишне" девочки потребовала 100 млн рублей 09:31
Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина ко встрече с Трампом 09:30
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже 09:30
Пушков предрек крах "украинской мечты" 09:25
В центре Екатеринбурга выставили ретрокар бельгийского дипломата 09:11
Прокуратура проверит гимназию, где завысили проходной балл для девочек 09:08
НАТО не устает требовать от России "освобождения" Крыма 09:07
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 09:05
В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника 08:47
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 08:40
На Украине вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады 08:37
Сахалинец попал в больницу из-за ремонта 08:33
Врачи выдвинули гипотезу о связи уровня образования и здоровья сердца 08:25
Самочувствие бизнеса улучшается 08:00
Ученые выяснили, как усы препятствуют появлению рака 07:53
SpaceX Илона Маска подала в суд на ВВС США 07:51
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 09:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хулиганов не нашли

К середине мая в Ярославле было украдено или сожжено 263 пластиковых евроконтейнера
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 109(7867)
В Ярославле возобновились инциденты с поджогами мусорных контейнеров во дворах жилых домов. Днем 16 мая возле дома N6 по улице Доронина в областном центре вспыхнула контейнерная площадка. На место ЧП выехали представители МЧС, которые в течение десяти минут погасили огонь. Однако спасти мусорные баки не удалось. По данным очевидцев, разместивших фотографии в соцсетях, контейнерная площадка оказалась полностью уничтожена огнем.

Инцидент на улице Доронина стал далеко не первым в серии поджогов мусорных баков, установленных региональным оператором - компанией "Хартия". Возгорания баков уже фиксировались на улицах Громова, Ньютона, Подвойского, Чкалова, Салтыкова-Щедрина, Матросова, Ушакова.

Представители "Хартии" убеждены, что поджоги имеют системный характер. При этом нападениям неизвестных злоумышленников почему-то подвергаются в основном не металлические, а современные пластиковые контейнеры: их массово похищают и уничтожают.

Фото: Минстрой РФ
В Костромской области не нашли места для мусора

По подсчетам специалистов, к началу апреля только на территории областного центра были украдены или сожжены 172 пластиковых евроконтейнера, ущерб превысил 1,7 миллиона рублей. К середине мая количество уничтоженных контейнеров достигло 263. При этом ущерб вырос почти до 2,6 миллиона рублей.

Однако найти злоумышленников никак не удается.

- Случаи фиксируются в разных районах города. По данным фактам поступили заявления, проводится проверка. Пока информации о ее результатах нет, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального УМВД.

Металлические контейнеры заменили на пластиковые по просьбе горожан, которым мешал шум

Раньше на большинстве ярославских контейнерных площадок располагались не пластиковые, а металлические контейнеры. Они отличаются большей пожароустойчивостью, однако жители многоэтажек неоднократно жаловались на их неудобство. Главная претензия касалась повышенного уровня шума от металлических баков во время утренней уборки. Пластиковые контейнеры оказались более "тихими".

По данным регионального оператора, сейчас на балансе компании числится более 13 тысяч контейнеров. Среди них есть как металлические бункеры для сбора крупногабаритного мусора, так и пластиковые евроконтейнеры, в том числе - емкости, предназначенные для раздельного сбора мусора.

Фото: Светлана Цыгакова/Анна Дурова/РГ
В Воркуте обострилась проблема вывоза мусора из бесхозных домов

- На большей части бункеров применена передовая система, защищающая их от противоправных действий злоумышленников (например, кражи), - уточнили в компании.

Судя по всему, при оборудовании контейнерных площадок организаторы не предполагали, что баки после объявления "мусорной реформы" попадут под столь пристальное внимание вандалов.

Между тем, жители города серьезно обеспокоены распространением практики поджогов.

"Реформа затевалась ради чистоты, защиты экологии. А когда все горит - о какой экологии речь? Найти хулиганов пока не могут. Наверное, надо камеры устанавливать на каждой площадке. Но не приведет ли это к еще большему росту цен на утилизацию мусора", - задаются вопросами ярославцы.

Между тем

Согласно федеральному закону "Об отходах производства и потребления" с начала работы единого регионального оператора, с 1 сентября 2018 года, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами выделена из структуры платы за жилое помещение в специальную графу и оплачивается отдельно.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков предрек крах "украинской мечты"
Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина ко встрече с Трампом
На Украине вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады
США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei
Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования