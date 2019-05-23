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23.05.2019 20:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко

Текст: Михаил Фалалеев

Три года и три месяца придется отсидеть в колонии еще одной знакомой бывшего полковника Дмитрия Захарченко Ларисе Марчуковой. Она - сестра бывшего финансового директора Нота-банка и тоже дала свидетельские показания.

Помимо лишения свободы Останкинский суд Москвы назначил ей штраф в 700 тысяч рублей.

Гособвинитель попросила для Захарченко более 15 лет заключения
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Отец полковника Захарченко получил четыре года колонии

Ларису Марчукову взяли под стражу в зале суда. До этого она находилась в СИЗО, а затем под домашним арестом. Ее обвинили в подстрекательстве и пособничестве в хищении денег вкладчика Нота-банка. Оперативники ФСБ сумели записать ее разговоры с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, что стало основой обвинения в адрес Дмитрия Захарченко.

Галину Марчукову вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными уже осудили за растрату денег вкладчиков Нота-банка. Галина получила три года и четыре месяца колонии общего режима, Дмитрий Ерохин - 8,5 лет, Вадим - 6. Гадалка Михай за подстрекательство к растрате потеряет свободу на 3,5 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело о миллиардах полковника Захарченко
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