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23.05.2019 15:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В костромском детсаду на ребенка упало пианино

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.

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По данным следствия, 23 мая в поселке Красное-на-Волге Костромской области в детском дошкольном учреждении на четырехлетнюю девочку упало пианино.

- Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь, - сообщили в СК. На место ЧП сразу выехали представители следственных органов, специалисты выясняют, кто отвечал за безопасность детей в учреждении, по чьей вине девочка получила серьезные травмы и оказалась в больнице. По факту ЧП в детсаду проводится доследственная проверка.

- В ходе проверки будут установлены конкретные лица, ответственные за безопасность детей в детском саду и дана юридическая оценка их действиям (бездействию). Кроме того, следственным управлением области будет направлена информация в департамент образования и науки области и Уполномоченному по правам ребенка в Костромской области для принятия мер в пределах компетенции, - уточнили в СК.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область
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