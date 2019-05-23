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23.05.2019 13:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве открывается XII фестиваль польского кино "Висла"

Текст: Мария Воронова
В четверг в Москве стартует XII фестиваль польского кино "Висла". В течение недели на четырех главных площадках фестиваля - в кинотеатрах "Пять звезд на Павелецкой" и "Иллюзионе", в Новом пространстве Театра Наций и в кинозале Третьяковской галереи - состоятся показы польских игровых и документальных фильмов, пройдут встречи с режиссерами и актерами, а также развернутся выставки и мастер-классы.

Церемония открытия фестиваля начнется в 19:00 в кинотеатре "Иллюзион". Во время фестиваля там пройдет выставка фотографий со съемочной площадки фильма Павла Павликовского "Холодная война" - лауреата Каннского фестиваля и премии "Гойя". Гостями торжественного открытия будут директор фестиваля Малгожата Скульска, Посол РП в Российской Федерации Влодзимеж Марчиняк, директор Польского института в Москве Петр Сквечински, директор Фонда "Российско-польский центр диалога и согласия" Александра Голубова и председатель "Конгресса поляков в России" Халина Суботович-Романова.

Сразу после торжественной части состоится и первый показ картины в рамках XII "Вислы" - гости увидят фильм одного из самых оригинальных польских режиссеров и гостя фестиваля Яна Якуба Кольского "Помилование". Кстати, претендента на Гран-при конкурса художественных фильмов. 25 мая "Помилование" можно будет посмотреть уже в кинотеатре на Павелецкой, там же после сеанса состоится встреча с режиссером.

Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 7 по 16 июня

Программа этого года разнообразна и богата на работы Кольского - российский зритель сможет увидеть на большом экране необыкновенно успешную картину "Янчо-Водяной" (1993), игровой фильм "История кино в Попелявах" (1998), в котором нашла отражение история семьи режиссера, а также с лентами "Жасмин" (2006), "Порнография" (2003) и "Подальше от окна" (2000).

В жюри фестиваля, которое возглавила режиссер Наталия Мещанинова, вошли кинокритик Ольга Галицкая и актер Степан Девонин, исполнивший главную роль в картине "Сердце мира", которая получила Гран-при фестиваля российского кино в Варшаве "Спутник над Польшей".

В этом году претендентами на победу в конкурсе игровых фильмов стали 12 фильмов, среди них: "7 чувств" режиссера Марека Котерски, "53 войны" Эвы Буковской, "Башня. Ясный день" Ягоды Шельц, "Дочь тренера" Лукаша Гжегожка, "Как кошка с собакой" Януша Кондратюка, "Камердинер" режиссера Филипа Байона, "Нина" Ольги Хайдас, "Оборотень" Адриана Панка, "Помилование" Яна Якуба Кольского, "Приступ паники" Павла Масьлены, "Тихая ночь" Петра Домалевского и "Фуга" Агнешки Смочиньской.

После того, как "Висла" объявит лауреатов главного конкурса в Москве 30 мая, она отправится в путешествие по другим городам России и посетит Екатеринбург, Барнаул, Новороссийск, Тверь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Оренбург, Нижний Новгород, Великий Новгород, Торжок, Петрозаводск, Высоковск и Бийск.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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