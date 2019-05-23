В Москве презентовали новый инновационный российско-белорусский лифт

Беларусь и Россия будут совместно производить лифты. Современное инновационное лифтовое оборудование российских и белорусских производителей презентовали в Москве.

В презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, представители правительства Москвы, федеральных министерств и ведомств, ТПП России и члены Российско-Белорусского Делового Совета.

Участники мероприятия смогли оценить новые кабины лифтов грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Рассказывая про новое лифтовое оборудование, генеральный директор компании "Воздухотехника" Олег Максаков отметил, что это самая современная линейка класса "Эконом Плюс".

"Это будет очень комфортный лифт, - отметил Олег Максаков. - Новинка отличается современным дизайном, плавностью хода и закрытия дверей, в ней применены антивандальные элементы. Корпус сделан из нержавеющей стали". По словам Олега Максакова, сегодня уже проведена предварительная подготовка производства, предприятие готово к проведению сертификации и выпуску первых лифтов.

Осмотрев оборудование Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что новинка стала результатом меморандума, подписанного год назад между двумя предприятиями.

"Конкурентные преимущества такого действительно нужного и современного проекта, особенно в части импортозамещения - прежде всего в линейке Эконом Плюс - заметил посол. - Серийный выпуск продукции на территории России позволит максимально удовлетворить потребности застройщиков на конкурентной основе, включая программу реновации жилого фонда Москвы".

По словам посла, у предприятия уже есть заказ на изготовление первой партии в 30 единиц продукции. В текущем году на московской площадке планируется выпустить 500 лифтов, в следующем - около тысячи. Планируемый объем производства - до 10 тысяч единиц в год.

"Этот проект выгоден как российскому производителю, так и белорусской стороне, - подчеркнул посол. - Уверен, что для обеих сторон данный проект имеет особую значимость и его реализация станет платформой для дальнейшего эффективного сотрудничества в развитии лифтостроительной отрасли Беларуси и России".

По мнению министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александра Субботина, это очень важный кооперационный проект, он позволяет использовать совместные наработки.

"Это проект интересен и важен, в том числе для Евразийского экономического союза. Пока это проект на две страны, но мы не исключаем, что это может стать площадкой и для других участников Союза. Поэтому если нужна будет помощь, то мы всегда открыты и готовы помочь", - подчеркнул Александр Субботин.

Как заметил замдиректора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли России Евгений Муратов, это очень важный проект.

"На самом деле в России пока подобных лифтов не производится. Между тем сегодня в России есть 110 тысяч лифтов, которые отработали свой нормативный срок службы - 25 лет. Они нуждаются в замене. Поэтому такие производства на наш взгляд должны быть ориентированы не только на установку новых лифтов в новостройках, но и в том числе, и на работу в рамках фонда капитального ремонта. Кроме того, сам рынок большой, он динамично развивается и потребление растет с каждым годом", - отметил Евгений Муратов.

Ежегодно в России устанавливается около 40 тысяч лифтов. Причем в последнее время эта цифра возросла на 15%. Практически 90% составляют лифты белорусского и российского производства. К 2020 году в соответствии с требованиями технического регламента Евразийского экономического союза в России должно быть полностью заменено устаревшее лифтовое оборудование.