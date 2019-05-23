В Нововоронеже откроется детский лагерь атомщиков

Детский оздоровительный лагерь Нововоронежской АЭС "Дружба" станет одной из трех отраслевых площадок, на базе которых летом 2019 года откроются профильные лагеря Госкорпорации "Росатом".

Основной задачей профильных детских лагерей станет отдых детей. Но, кроме того, для школьников составлена обширная культурно-образовательная программа по базовым дисциплинам Росатома. Программа развития рассчитана на ежедневные занятия, продолжительностью три часа каждое.

В этом году программа посвящена юбилею атомного ледокольного флота, однако каждое предприятие, на базе которого будет создан лагерь, выбрало свой перечень базовых дисциплин, которые наиболее соответствуют профилю организации и интересам подрастающего поколения. Самыми востребованными направлениями стали: робототехника, промышленный дизайн, физика. Помимо базовых дисциплин дети также ознакомятся с историей Росатома, историей Нововоронежской АЭС, природой края.

Итогом трехнедельного отдыха в профильном лагере должен стать проект по выбранной теме, который школьники будут защищать в последние дни смены.

"Сейчас многие крупные компании уделяют большое внимание ранней профориентации, т.е. работают не только со студентами, но и со школьниками. Для нас это раскрытие потенциала детей, определение, к чему ребенок больше склонен, мотивирован и, конечно, формирование лояльности к бренду Госкорпорации "Росатом", - отмечает директор Департамента кадровой политики Госкорпорации "Росатом" Оксана Кармишина.

Напомним, детский оздоровительный лагерь "Дружба" Нововоронежской АЭС впервые после двадцатилетнего перерыва открылся в 2018 году. За пять потоков в нем успели отдохнуть 503 ребенка. Помимо отдыха для детей были организованы мастер-классы по рисованию, лепке, оригами, подвижные игры, квесты, праздничные мероприятия. Ключевым событием стал приезд съемочной группы киножурнала "Ералаш".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.