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23.05.2019 18:40
Проект: В регионах

В Нововоронеже откроется детский лагерь атомщиков

Детский оздоровительный лагерь Нововоронежской АЭС "Дружба" станет одной из трех отраслевых площадок, на базе которых летом 2019 года откроются профильные лагеря Госкорпорации "Росатом".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Основной задачей профильных детских лагерей станет отдых детей. Но, кроме того, для школьников составлена обширная культурно-образовательная программа по базовым дисциплинам Росатома. Программа развития рассчитана на ежедневные занятия, продолжительностью три часа каждое.

В этом году программа посвящена юбилею атомного ледокольного флота, однако каждое предприятие, на базе которого будет создан лагерь, выбрало свой перечень базовых дисциплин, которые наиболее соответствуют профилю организации и интересам подрастающего поколения. Самыми востребованными направлениями стали: робототехника, промышленный дизайн, физика. Помимо базовых дисциплин дети также ознакомятся с историей Росатома, историей Нововоронежской АЭС, природой края.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежскую АЭС посетили иностранные эксперты

Итогом трехнедельного отдыха в профильном лагере должен стать проект по выбранной теме, который школьники будут защищать в последние дни смены.

"Сейчас многие крупные компании уделяют большое внимание ранней профориентации, т.е. работают не только со студентами, но и со школьниками. Для нас это раскрытие потенциала детей, определение, к чему ребенок больше склонен, мотивирован и, конечно, формирование лояльности к бренду Госкорпорации "Росатом", - отмечает директор Департамента кадровой политики Госкорпорации "Росатом" Оксана Кармишина.
Напомним, детский оздоровительный лагерь "Дружба" Нововоронежской АЭС впервые после двадцатилетнего перерыва открылся в 2018 году. За пять потоков в нем успели отдохнуть 503 ребенка. Помимо отдыха для детей были организованы мастер-классы по рисованию, лепке, оригами, подвижные игры, квесты, праздничные мероприятия. Ключевым событием стал приезд съемочной группы киножурнала "Ералаш".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежцы приняли участие в патриотической акции

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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