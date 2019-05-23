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23.05.2019 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Поймать усача

В Орловской и Курской областях объявили охоту на насекомых-вредителей
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Сотрудники территориального управления Россельхознадзора начали массово устанавливать ловушки на насекомых-вредителей. Ловить их будут на феромоны.
Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до пяти километров. Фото: Денис Передельский Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до пяти километров. Фото: Денис Передельский
Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до пяти километров. Фото: Денис Передельский

Это вещества, при помощи которых насекомые привлекают особей противоположного пола. Их химические аналоги изготавливают на спецпредприятиях. Закупаются ловушки и феромоны за счет федерального бюджета в рамках целевой госпрограммы.

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Для людей они абсолютно безвредны. Первыми поставят ловушки типа "Дельта" на восточную плодожорку.

Как пояснила помощник руководителя ТУ Россельхознадзора Ольга Чанова, в Орловской и Курской областях будет установлено 3090 ловушек. В этом году расширен список насекомых, для которых предназначены приманки. Если год назад ловушки ставили на 11 видов вредителей, то в этом году - на 25. Всего же в госреестр включено около 90 видов.

Как пояснила Ольга Чанова, одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до пяти километров.
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Приманки появятся на полях, в лесополосах, пунктах пропуска через госграницу и складах временного хранения, куда привозят товары из-за рубежа. Дело в том, что именно с грузами к нам и попадают иноземные насекомые. Они акклиматизируются и начинают свое наступление на поля и сады.

Так, в 2017 году в Сочи впервые в России был пойман коричнево-мраморный клоп, существует риск его проникновения в другие регионы. Питается клоп более чем 300 видами растений. Попадет в Центральную Россию - жди беды.

К слову, в 2019 году в Курске и Орле впервые используют приманки на червеца Комстока, четырехпятнистую зерновку, азиатского усача, кольчатого шелкопряда и других пока еще экзотических вредителей. "Улов" обычно проверяют через три-четыре недели после установки ловушки. Пойманных насекомых будут отправлять на анализ в лабораторию для идентификации вида. Сменять приманки планируется до конца лета.

Мнение

Ольга Красковская, заместитель руководителя упра вления Россельхознадзо ра по Орловской и Курской областям:

- Области ЦФО являются благоприятными регионами для акклиматизации многих видов карантинных организмов. Их проникновение на новые территории способно существенно изменить среду обитания, вызвать изменения в структуре сельскохозяйственного производства.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область ЦФО Курская область
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