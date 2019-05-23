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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выборы с выбором

В столице принят закон об онлайн-голосовании
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 110(7868)
22 мая столичные законодатели приняли во втором и окончательном чтении закон "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва". Согласно тексту документа впервые проголосовать на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент можно будет онлайн через интернет.
Фото: Pixabay
Госдума приняла в первом чтении документ о "зарплатном рабстве"

Своим решением депутаты Мосгордумы подкрепили федеральное законодательство - одноименный федеральный закон был принят накануне. "Мы создаем дополнительные возможности для москвичей по реализации их активного избирательного права, не на словах, а на деле вступаем в эпоху цифрового голосования", - сказал, представляя городской закон, председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Он отметил, что эксперимент затронет не более трех одномандатных округов, каких именно - будет решать Мосгоризбирком ближе к концу лета. Важно отметить, что в экспериментальных округах избиратели смогут выбрать любой удобный им способ голосования - привычный визит на избирательный участок или удаленно через смартфон.

Как прокомментировал "РГ" зампред комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Мосгордумы Александр Семенников, особое внимание будет уделено исключению любых махинаций с волеизъявлением. "Голосование будет вестись из личного кабинета на портале госуслуг, поэтому не важно, с какого устройства в него заходить. Предварительно система онлайн-голосования пройдет тестирование, на которое будут приглашены журналисты и представители политических партий, чтобы никто не сомневался, что все будет по-честному. А поддержат ли новшество избиратели, посмотрим в день выборов", - заявил он.

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