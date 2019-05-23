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23.05.2019 18:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В трех российских городах в барах и пабах прошли лекции известных ученых

Текст: Екатерина Горпинко
Вчера завершился самый необычный научно-популярный фестиваль - Pint of science. Название говорит само за себя: получить свою порцию знаний можно было, посетив один из баров Москвы, Санкт-Петербурга или Ярославля. Фестиваль проходил сразу в трех российских городах.
Фото: Екатерина Горпинко Фото: Екатерина Горпинко
Фото: Екатерина Горпинко

Всего в проекте, который проводится уже второй год, участвует 24 страны, поэтому Pint of science по праву считается крупнейшим фестивалем подобного рода во всем мире.

Выглядит это так, как будто ты забежал теплым майским вечером выпить кружку пива (кстати, ее стоимость входила в билет) и бонусом получил краткую лекцию на актуальную для мировой науки тему. Цель проекта - рассказать простым языком о сложных вещах, создать комфортную атмосферу для широкой аудитории, желающей разобраться в тенденциях исследований современных ученых. Среди них - преподаватели лучших вузов страны: например, Московского государственного университета и Высшей школы экономики. В предложенных обстоятельствах профессора нисколько не теряются, наоборот, активно взаимодействуют с аудиторией и говорят языком, который не приходится переводить с "научного" на "человеческий".

Фото: iStock
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Публика самая разная, но в основном студенты. Неужели им не хватает лекций в учебное время? "Это работает, - объясняет одна из посетительниц фестиваля. - Вместо пыльной аудитории очутиться в пабе и послушать интересную лекцию, зная, что тебе не предстоит отчитываться о прослушанном материале - это дорогого стоит!" И действительно, смысл этого фестиваля не только в том, чтобы сделать науку более живой, близкой людям, но и в борьбе со скукой и однообразием лекционного формата. Ведь все мы помним, как иногда тоскливо бывает на парах в университете.

Огромный диапазон тем, представленных за три дня фестиваля, позволил слушателям узнать ответы на вопросы из самых разных областей знаний: почему мы верим в сверхъестественное; как мы слышим музыку; как работают нервные клетки, которые помогают животным видеть окружающий мир; что такое долговременная память и можно ли её стереть...

Атмосфера иногда играет решающую роль, и если вы считали, что обсуждение научных проблем точно не для вас, то, возможно, весной следующего года вам стоит заглянуть на очередной фестиваль Pint of science: заказать себе бургер, выпить лимонад и, отринув надоевшие стереотипы, послушать о том, что давно интересовало, но о чем не у кого было спросить.

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