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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Экзотика без перевода

В Воронеже услышат музыку Южной Африки и Фарерских островов
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 109(7867)
Фолк-исполнители из разных уголков мира выступят на Платоновском фестивале, который пройдет в столице Черноземья с первого по 16 июня. Концерты world music - современной лирической и танцевальной музыки с этническими мотивами - пройдут под открытым небом.
Фото: Андрей Парфенов В прошлом году в живописном меловом карьере Белый колодец выступала "креольская королева" Морган Джи. Фото: Андрей Парфенов
В прошлом году в живописном меловом карьере Белый колодец выступала "креольская королева" Морган Джи. Фото: Андрей Парфенов

Традиционный опен-эйр в Белом колодце, на пляже у озера в выработанном меловом карьере, намечен на восьмое июня. Романтиков привлечет инди-группа Naviband- один из самых известных и популярных молодых ансамблей Беларуси. Он представлял свою страну на "Евровидении-2017" с песней "Г сторыя майго жыцця" ("История моей жизни"). Сольные концерты группы проходили в Праге, Варшаве, Москве и Санкт-Петербурге, NaviBand не раз приезжал на фестиваль "Дикая мята".

Фото: amur-waves.ru
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Поклонники более "пряной" и меланхолической музыки приедут в Белый колодец послушать певицу с Фарерских островов Эйвор Полсдоттир. Она живет в Копенгагене, но в музыке старается передать образ родины - маленького государства в Норвежском море. Композиции Эйвор звучат в голливудских фильмах Глубоководный горизонт" Питера Берга и "Молчание" Мартина Скорсезе, популярных сериалах "Аббатство Даунтон" и "Последнее королевство". Ее стиль определяют как "фолктронику" - смесь народной, джазовой и электронной музыки.

Третий участник концерта в Белом колодце, харизматичный Мэнни Уолтерс из ЮАР, может заставить слушателей подпевать и пританцовывать. На становление артиста повлияло творчество Стиви Уандера и Джими Хендрикса. Он говорит, что его песни - сочетание "электронного ритм-энд-блюза и альтернативного соула".

Концерты world music - современной лирической и танцевальной музыки с этномотивами - пройдут под открытым небом

Концерты в меловом карьере уже полюбились фестивальной публике благодаря качественному звуку, живописным окрестностям и расслабляющей атмосфере - компании и семьи с детьми удобно располагаются на ковриках, "тусовщики" зажигают в танцпартере.

Попасть на площадку опен-эйра (она расположена за городом) можно будет как на личных автомобилях, для которых организуют бесплатную парковку, так и на фестивальных автобусах от площади Ленина. Чтобы сэкономить на билетах, стоит купить их заранее.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Более академичный - но не менее интересный - концерт "музыки мира" состоится девятого июня в Центральном парке. На сцену Зеленого театра выйдет Ана Моура из Португалии и "африканский Стинг" Мирока Париш. Оба поют на португальском, но воронежцы наверняка поймут их без перевода. Моура - одна из лучших на сегодня исполнительниц романсов фаду - будет петь об одиночестве, любви и лирической тоске. Мирока - выходец из Кабо-Верде, долгое время выступавший с Сезарией Эворой, - скрещивает фабу и кизомбу, морну и самбу, а музыканты его ансамбля увлеченно отбивают ритм на всевозможных ударных.

Кстати, на ряд событий фестиваля еще есть билеты. Некоторые же мероприятия будут бесплатными. В их числе выставки, танцевальные мастер-классы и творческие встречи с актерами, режиссерами и писателями.

Справка "РГ"

Международный Платоновский фестиваль искусств - один из крупнейших в России. Назван именем известного прозаика Андрея Платонова, который родился в Воронеже 120 лет назад. В 2019 году фестиваль состоится в девятый раз, собрав полтысячи артистов из 16 стран. В программе - около ста мероприятий: спектакли и концерты, выставки и кинопоказы, уличные шоу и ярмарка non-fiction литературы. Число зрителей, как ожидается, превысит сто тысяч человек.

Подробности и полная программа - на сайте platonovfest.com и в официальных группах фестиваля в соцсетях Facebook и "Вконтакте".

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль
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