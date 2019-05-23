В Воронеже завели дело о гибели пациентки в лучевом аппарате

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели 51-летней пациентки воронежского онкологического диспансера.

Напомним, женщина погибла утром в среду во время процедуры - ее раздавил вышедший из-под контроля аппарат лучевой терапии.

Установка произведена в Чехии в 2006 году. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность подъемного механизма устройства. В Воронеж из Москвы выехала мобильная лаборатория Росздравнадзора - специалисты службы на месте проверят вышедший из повиновения аппарат.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Проведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Приняты объяснения медперсонала, родственников погибшей, анализируется изъятая документация, - рассказала представитель управления СК по Воронежской области Елена Мануковская.