Законность вырубки дубов под Воронежем проверят воронежские правоохранители.

Законность вырубки дубов под Воронежем проверят воронежские правоохранители.

Тревогу забили жители поселка совхоза Раздолье. Они заметили, что в дни майских праздников в соседней дубраве начали вырубать вполне крепкие на вид деревья, а срезанные ветки - сжигать тут же на полянах.

С помощью публичной кадастровой карты люди выяснили, что этот участок находится на землях лесфонда в границах урочища Красный. Сотрудники Семилукского лесничества заверили их в том, что в дубраве идет плановое оздоровление зеленых насаждений - удаляются лишь сухие и пораженные болезнями деревья.

- Но мы увидели иную картину: спиливают в основном здоровые дубы. Причем обрезается и затем вывозится наиболее ценная средняя часть, которую можно использовать, например, для строительства домов из срубов, - рассказала жительница Раздолья Наталья Медведева.

Она обратилась в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ провели рейд и убедились в том, что рубка действительно ведется, причем срезанные со стволов ветки выбрасывают в лесу либо сжигают на месте. В глубине леса, непосредственно в зоне рубки, было обнаружено несколько свежих кострищ. Хотя с 30 апреля на территории Воронежской области установлен особый противопожарный режим и разведение костров в лиственных и смешанных лесах запрещено. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Также общественники зафиксировали три места складирования древесины, приготовленной к перевозке. Следов поражения болезнями на спилах дубов заметно не было.

Прямая речь

Надежда Бокарева, активист воронежского отделения ОНФ:

- Мы обратились в региональное управление Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру и управление лесного хозяйства с просьбой провести тщательную проверку по указанным гражданами фактам. Как минимум один из них уже имеет подтверждение - сжигание обрезков деревьев в лесной зоне в условиях особого противопожарного режима.