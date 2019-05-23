Администрация Ленского района Якутии решила проблему, к которой никак не могут подобраться власти республики. Здесь за счет муниципального бюджета существенно увеличили субсидию за сдачу сырого молока заготовителям. У владельцев молочного скота в этом районе появилась возможность зарабатывать неплохие деньги.

Последний раз субсидию в регионе повышали в январе 2017 года - до 35 рублей за килограмм. Поначалу она позволяла селянам получать от сдачи молока прибыль. Но все дорожало, а объем господдержки оставался неизменным. Многие владельцы скота не видели смысла в том, чтобы тратить на содержание коров больше, чем зарабатывать. От буренок стали избавляться.

Сельские жители и депутаты регионального парламента уже давно, как мантру, повторяют, что надо увеличивать субсидию, иначе дойное стадо, а с ним и благосостояние людей будут неуклонно сокращаться. Но на все эти заклинания у правительства республики один ответ: будут деньги - будет повышение. Пока средств нет.

В Ленском районе решили не ждать, когда финансисты найдут нужную сумму в республиканском бюджете. В этом году местная администрация приняла решение повысить субсидию сразу в два раза за счет муниципальной казны.

- Мы увеличили субсидию для населения за сдачу молока с 35 до 70 рублей. Это очень серьезный стимул для жителей села. Если надой молока на корову в среднем составляет 2,2 тонны в год, а субсидия за один килограмм теперь достигла 70 рублей, то селянин с одной буренки может получать почти 155 тысяч рублей ежегодного дохода. Эти средства выплатит районная администрация, - говорит заместитель главы района Артем Артемьев.

По его словам, это не все, что полагается сдатчику молока. Дополнительно к муниципальным деньгам еще десять рублей за килограмм сданной продукции владелец коровы получит от заготовителя. Кроме того, с 10 до 20 тысяч рублей выросла субсидия на содержание одной дойной коровы.

- Путем несложных подсчетов получаем результат: одна корова может приносить доход до 197 тысяч рублей ежегодно, в месяц это почти 16,5 тысячи рублей. А если у вас три буренки, то ваш доход будет 50 тысяч ежемесячно, - отмечает муниципальный чиновник.

Власти Ленского района за счет муниципальной казны повысили субсидию за сдачу сырого молока сразу в два раза

В районной администрации надеются, что принятые меры подвигнут селян наращивать поголовье, дадут им работу и заработок. Но Ленский район - промышленный. Это центр якутской нефтедобычи. Сельское население здесь невелико, в общей сложности селяне содержат примерно полторы тысячи голов скота, и около половины этого стада - коровы. Учитывая небольшое число сдатчиков молока, для не самого бедного районного бюджета двукратное повышение субсидии не станет разорительным. А вот сельским улусам, где поголовье в несколько раз больше, а финансов меньше, подобные инициативы не по плечу. Улусным администрациям остается только ждать, когда нужные деньги появятся в казне республики, и надеяться на то, что владельцы молочного скота тоже согласны подождать.

У селян были надежда на весеннюю корректировку регионального бюджета, связанную с увеличением доходной части почти на восемь миллиардов рублей. В ходе обсуждения законопроекта депутаты отмечали, что на протяжении нескольких лет размер заготовительной цены не увеличивается и не учитывает ежегодную инфляцию, повышение цен на ГСМ и прочие затраты. Говорили о том, что деньги от сдачи молока играют для многих сельских жителей особо значимую роль - являются основным источником доходов и благополучия. Тем не менее финансов на повышение субсидии опять не нашлось.

Теперь надежды связывают со следующими корректировками.

- Речь идет о 400-600 миллионах рублей. Уж очень долго мы об этом говорим. Наконец, нужно решить проблему, - отметил депутат Михаил Гуляев.

На долю населения в Якутии приходится почти половина дойных коров. Пожилые люди держатся за буренок, потому что для многих из них сдача молока - единственная возможность получать какую-то прибавку к пенсии. Но молодежь такими условными заработками в селе не удержишь. Молодые селяне бегут в Якутск, в райцентры, на промышленные предприятия. Ищут денежную работу, и власти региона их в этом поощряют. В республике не первый год реализуется проект "Местные кадры - в промышленность".

Но вот любопытно. Чиновники администрации Ленского района исследовали заработки на промышленных предприятиях и пришли к выводу: при нормальной субсидии жить в селе выгоднее, чем работать по найму "с железом". Выяснилось, что наиболее востребованные рабочие специальности в добывающих компаниях на территории района дают заработок от 30 до 50 тысяч рублей. Не больше, чем три коровы.

- Но чтобы там работать, нужно иметь профильное образование или пройти специальные курсы. В сельском же хозяйстве наличие образования необязательно. Кроме того, вам не придется ездить на вахту, надолго оставляя свою семью, - убеждает Артем Артемьев.