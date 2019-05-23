Студенты создали прототип нейростимулятора для лечения депрессии

Студенты Дальневосточного федерального университета создали прототип нейростимулятора для центральной нервной системы человека. По задумке, небольшой аппарат в металлическом корпусе будет имплантироваться под кожу, а электроды - в головной или спинной мозг. Разработчики уверяют: прибор может помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и даже болезни Паркинсона.

Вся "фишка" технологии - в электродах, которые воздействуют на мозг слабым постоянным током. Зачем это может быть нужно? Конкретный пример - депрессия. Исследования показывают: у пациентов с тяжелой формой этой болезни активность левого и правого полушарий мозга отличается. Электростимуляция может компенсировать этот дисбаланс.

Процедура длится 20-30 минут в день. Если повторять ее хотя бы несколько дней подряд, это приводит к стабильному улучшению. Многие западные компании уже разрабатывают портативные внешние приборы для подобной терапии: по статистике, от депрессии в мире страдают 300 миллионов человек.

Эта же технология может применяться для "глубокой" терапии болезни Паркинсона. Принцип здесь такой: электроды вживляются в мозг и воздействуют на него при помощи электричества. Прибор генерирует слабые электрические импульсы, блокируя некорректно работающие "связи" в головном мозге и контролируя симптомы болезни. Постепенно уходит дрожь в руках и ногах, скованность и замедленность движений.

- Функциональная нейрохирургия активно развивается, но медцентр ДВФУ остается единственным на Дальнем Востоке, где проводятся подобные операции для пациентов с болезнью Паркинсона. Из-за высокой стоимости зарубежных приборов - около 1 млн рублей - в год в России выполняется не более 1000 операций, в то время как ожидают имплантации 25000 пациентов, - рассказал наставник студенческой команды, врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

По его словам, в отличие от стимуляторов предыдущего поколения, новые нейростимуляторы управляются с планшета по Bluetooth. Контакты на их электродах поделены на сегменты, что позволяет нейрохирургам проводить направленную стимуляцию и минимизировать побочные эффекты. Во время программирования прибора врачи могут изменять форму и направление электрического поля, активируя конкретный участок мозга, не задевая при этом зоны, отвечающие за зрение, слух и другие функции. Это позволяет максимально эффективно блокировать симптомы болезни. Во время установки электродов пациент находится в сознании и принимает участие в процессе, отвечая на вопросы врачей.

Создание отечественного нейростимулятора, как уверяют разработчики, позволит снизить стоимость терапии. В ближайших планах - начать доклиническое тестирование технологии на лабораторных животных. Руководит студенческим проектом призер Олимпиады Национальной технологической инициативы, второкурсник Михаил Лямаев. Также среди разработчиков - студенты-"нейротехнологи", инженеры, экономисты.

- Планируем с помощью ученых ДВФУ вживить электроды мышам и оценить эффект, - рассказал студент Михаил Лямаев. - На следующем этапе нам предстоит уменьшить размер печатной платы. Для этого потребуется разработать собственный микрочип, который можно будет использовать при разработке промышленного образца.

Справка "РГ"

Олимпиаду Национальной технологической инициативы (НТИ) проводят Кружковое движение НТИ, Российская венчурная компания и Агентство стратегических инициатив. Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества, построенное на принципе горизонтальных связей людей, идей и ресурсов. Цель Кружкового движения - вырастить в России экосистему, которая объединит технологических энтузиастов, крупные компании, госкорпорации, проекты на стыке образования, науки и технологического бизнеса.