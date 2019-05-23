Эсминец ТОФ "Быстрый" отстрелялся в Японском море по воздушной цели

Сегодня эскадренный миноносец Тихоокеанского флота "Быстрый" в акватории залива Петра Великого решал задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Выполнение этих задач предусмотрено планом боевой подготовки.

Экипаж эсминца в сопровождении морской авиации ТОФ - противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, имитировавших авианалет, отработал организацию противовоздушной обороны одиночного корабля. А именно огнем 130-миллиметровых артиллерийских установок Ак-130 и 30-миллиметровых шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630 успешно поразил мишени, сброшенные на парашюте с самолетов.