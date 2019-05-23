Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток

Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.

В качестве ответчиков выступают Росрыболовство, Росприроднадзор, четыре компании - отловщики косаток и белух, а также Пограничное управление ФСБ РФ по Приморскому краю. Зоозащитники оспаривают решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в решении вопроса об освобождении животных.

На предварительном заседании в апреле директор ООО "Афалина" заявил ходатайство не рассматривать иск и передать его арбитражному суду. Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю поддержало требования зоозащитников и просило суд об удовлетворении иска. Но все ходатайства были отклонены.

Напомним, десять косаток и 87 белух находятся в вольерах бухты Средняя вблизи приморского города Находка. Ранее там находилось 90 белух и 11 косаток, но зимой несколько млекопитающих пропали. Животных выловили в 2018 году в Охотском море для продажи в китайские океанариумы. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что косатки и белухи выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела. Идет подготовка к освобождению китов.