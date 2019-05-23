На необорудованное побережье Приморья высадился десант

Десантные катера совместно с морской пехотой Тихоокеанского флота отработали задачи по высадке десанта на необорудованное побережье, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Таким образом моряки выполнили задачу - отработка действий одиночным кораблем в море по предназначению. Тактико-специальное занятие по высадке морского десанта на необорудованное побережье выполнили экипажи десантных катеров Д-70 и Д-57 из состава Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота совместно с подразделениями морской пехоты флота.

Действия морпехи отрабатывали в районе бухты Новик острова Русский, где выгрузка личного состава и техники на берег осуществлялась методом на упор.

Всего к тренировке привлекалось шесть единиц техники и порядка 50 морских пехотинцев.

Попутно были отработаны задачи по борьбе за живучесть корабля на ходу и действия по спасению на море.