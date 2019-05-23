Весь Дальний Восток - зона не только рискованного земледелия, но и совсем не тепличных условий для круглогодичного производства овощей закрытого грунта: к суровому климату добавляются непосильные энерготарифы. Кто и как отваживается конкурировать с поставщиками импортных огурцов и помидоров на дальневосточном рынке тепличной продукции, выясняли корреспонденты "РГ".

Похрустеть огурчиком

В Приморье пока всего два тепличных хозяйства, которые круглогодично занимаются выращиванием овощей в промышленных масштабах: ФГУП "Дальневосточное", известное по названию одноименного села как "Суражевка", и комбинат "Лазурный". Оба - в долгах за потребленную тепловую энергию. Правда, "Лазурный" из тяжелой ситуации худо-бедно (с кредитами и помощью администрации края) выкарабкивается.

- Комбинат стабильно работает, несмотря на высокие тарифы на тепло. Предприятие провело реконструкцию теплиц, его продукция пользуется спросом, - говорит начальник профильного отдела администрации Партизанского городского округа Ирина Васильцова.

Администрация края минувшей осенью предложила подключить теплицы хозяйства к газоснабжению, пообещав субсидирование тарифа на теплоэнергию. Предложение приняли с благодарностью, но сроков той газификации так никто и не назвал.

А вот ФГУП "Дальневосточное" было на грани банкротства. Процедуры избежать удалось, но задолженность перед энергетиками и по зарплате перед работниками остается.

- Среднероссийский тариф на теплоэнергию - 860 рублей за гигакалорию, мы же покупаем за 2150 рублей. Это самый высокий показатель в стране, затраты на энергию в себестоимости продукции доходят до 70 процентов. При таком раскладе наши овощи - не конкуренты китайским, - рассказывали работники ФГУП губернатору Олегу Кожемяко минувшей осенью.

Тогда администрация края поручила разработать "дорожную карту" по финансовому оздоровлению "Дальневосточного" и выходу комбината на безубыточное производство овощей с применением новых технологий. Не получилось. Предприятие этой зимой не работало.

- Даже несмотря на то, что собственно банкротства нет, есть долги… Словом, перспективы не радужные, - сказали про "Суражевку" в управлении сельского хозяйства Артемовского городского округа.

Впрочем, зимой в магазинах появилась продукция от ООО "Дальневосточное", которую покупатели воспринимали как суражевскую. На деле оказалось, что ООО - посредник, закупивший овощи, выращенные в Амурской области. Просто на этикетке не было информации о реальном производителе. Но на эту историю можно посмотреть и с другой стороны: бренд "Дальневосточное" жители края помнят.

На территории опережающего развития "Михайловский" вроде бы сооружают новый комплекс. Современные теплицы займут площадь в тридцать гектаров. В них будут выращивать томаты, салат и огурцы. Строительство проведут в два этапа, ввод в эксплуатацию планировали на 2019 и 2022 годы. Кроме этого анонса, четкой информации о том, что происходит на стройплощадке сейчас, в Инвестиционном агентстве Приморского края дать не смогли. Кое-что знает начальник отдела "Госпродагентства Приморского края" по взаимодействию с субъектами "Михайловского" Анатолий Чеботков.

- Организация, затеявшая строительство комплекса теплиц, называется ООО "Лот", она - резидент ТОР. Стройка идет, подготовлена площадка, знаю, что они уже заказали каркасы. А вот будет ли хотя бы часть комплекса запущена в этом году, неизвестно. Это коммерческая тайна резидента, - сказал он.

Обещают не краснеть за помидоры

Якутию по инерции называют краем вечнозеленых помидоров, но этот ярлык, приклеившийся к региону в прошлом веке, давно устарел. Томаты и другие овощи здесь вызревают и в открытом грунте, и в тепличках, которые есть у каждого огородника. А будущее помидорное изобилие здесь связывают с огромным тепличным комплексом "Саюри", который строится на площадке территории опережающего развития "Кангалассы". Инициировал проект нынешний глава республики Айсен Николаев в годы, когда работал мэром Якутска.

Первая небольшая экспериментальная теплица была введена в эксплуатацию в 2016 году. Сейчас готовится к сдаче вторая очередь. На третьем этапе площадь комплекса доведут до трех гектаров, и это, как считают авторы проекта, позволит с 2021 года закрывать около 40 процентов потребности города в свежих овощах и зелени. Суммарная мощность теплиц составит 1,9 тысячи тонн продукции в год.

Все здесь основано на японской технологии, но, конечно, за якутские деньги, в том числе за средства городского бюджета. Дадут ли эти методики положительный экономический эффект на вечной мерзлоте, пока вопрос. В 2016 году убыток тепличного хозяйства составил 5,7 миллиона рублей, в 2017-м - 10,9 миллиона. Как отметил консультант премьер-министра Японии по вопросам сотрудничества с Россией Мунзо Сузуки, это вполне естественный результат.

- Говорить о рентабельности можно будет лишь после запуска всех очередей и полного ввода объекта в эксплуатацию, - подчеркнул он.

Среднероссийская цена гигакалории - 860 рублей, а теплицы в Приморье покупают ее за 2150. Доля этих затрат в себестоимости продукции доходит до 70 процентов

Агроном-технолог комплекса Тимир Иванов отмечает, что себестоимость продукции будет снижаться не только за счет расширения площадей:

- Экспериментальная теплица полностью работает на электричестве, а на новые станем подавать энергию газотурбинной установки. Электричество для обогревающего освещения будет вырабатываться на месте, расходы потребуются только на газ. Это почти в два раза дешевле, чем оплата электроэнергии от городских сетей.

Многие якутяне, знающие, сколько денег уходит на обогрев всего и вся в 50-градусные морозы, относятся к подобным выкладкам с недоверием. Впервые посетив строящийся комплекс, мэр Якутска Сардана Авксентьева написала на своей страничке в Instagram, что тоже относится к объекту настороженно, но результаты независимого аудита ее удивили. Оказывается, в Якутии можно что-то строить примерно на четверть дешевле, чем в других регионах России.

По словам Авксентьевой, перед предприятием поставлена задача в 2019-м выйти на безубыточность, а к 2021 году показать положительный результат. "Город и инвесторы уже вложили в этот объект столько, что сворачивать нерационально, продать не можем, то есть потеряем все. Согласна, что технически сложные проекты редко приносят прибыль с первых лет. Будем требовать результат", - написала она.

Пока небольшие объемы выращиваемых здесь овощей расходятся по детским учреждениям. Сбыт оплачивается за счет бюджета. Но недавно замглавы Якутска Михаил Воробьев заявил о том, что в городе запланирована установка трех нестационарных точек, где будет продаваться только продукция "Саюри". Вот тогда и станет ясно, насколько она конкурентоспособна по отношению к привозной.

Добавить перцев

Сахалинцы сегодня обеспечены тепличными томатами, огурцами и зеленью местного производства на сто процентов. Теперь речь идет о расширении ассортимента овощей. Пока невелики объемы выращиваемых местными комплексами перцев, баклажанов и других культур.

Тепличное хозяйство представлено тремя предприятиями. Самое крупное, совхоз "Тепличный" в Южно-Сахалинске, за последние несколько лет обновилось и расширилось.

- Там построено восемь гектаров высокотехнологичных теплиц, которые оборудованы системами капельного полива и подкормки, электродосвечивания и микроклимата. Благодаря этому удалось практически удвоить урожай огурцов, помидоров и зеленных культур, - рассказал Геннадий Лысенко, замдиректора департамента растениеводства и малых форм хозяйствования регионального министерства сельского хозяйства.

Комбинат "Красногорская заимка" на два гектара современных остекленных теплиц действует в Томаринском районе. Но если для отопления южно-сахалинского комплекса используют газ, то здесь котельная работает на угле.

В прошлом году запущен комбинат на три гектара пленочных теплиц в Невельске. Это хозяйство специализируется на томатах.

После реконструкции "Тепличного" и появления двух новых комбинатов по выращиванию зимних овощей производство этой продукции в области увеличилось с трех до 8,2 тысячи тонн в год.

- Мы уже достигли минимальной нормы обеспеченности тепличными овощами по рекомендации Российской академии медицинских наук - 15 килограммов в год на душу населения. А по итогам 2019 года должны выйти и на оптимальную норму - 20 килограммов, - отмечает Геннадий Лысенко.

40 и более процентов себестоимости тепличных овощей составляют затраты на тепло и электроэнергию. Правительство региона субсидирует 20 процентов затрат предприятий на газ и покупное тепло и 70 процентов - на уголь. Кроме того, тепличные комплексы получают электроэнергию по льготным ценам. И все это положительно сказывается на стоимости продукции для потребителей.

- Сейчас именно местные производители диктуют цены на сахалинском рынке овощей, - уверен Геннадий Лысенко.