Сахалинец попал в больницу из-за ремонта

Житель Южно-Сахалинска пытался самостоятельно подключить свой дом к электросетям, но, получив удар током, попал в больницу.

Забравшись по лестнице на опору линии электропередачи напряжением 6 кВ, он слишком приблизился к токоведущим частям ЛЭП, сообщили в пресс-службе островной энергокомпании. При ударе током сработала система автоматических защит, которая отключила линию электропередачи. Нарушилось электроснабжение центральной части города. Пострадавшего госпитализировали.

Справка "РГ"

Доступ к электроустановкам для осмотра, обследования и проведения работ на них имеют только специалисты, прошедшие аттестацию, оснащенные специальными средствами защиты от поражения электрическим током и имеющие группу допуска.