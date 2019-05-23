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23.05.2019 08:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинец попал в больницу из-за ремонта

Текст: Евгения Шерешевская

Житель Южно-Сахалинска пытался самостоятельно подключить свой дом к электросетям, но, получив удар током, попал в больницу.

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Забравшись по лестнице на опору линии электропередачи напряжением 6 кВ, он слишком приблизился к токоведущим частям ЛЭП, сообщили в пресс-службе островной энергокомпании. При ударе током сработала система автоматических защит, которая отключила линию электропередачи. Нарушилось электроснабжение центральной части города. Пострадавшего госпитализировали.

Справка "РГ"

Доступ к электроустановкам для осмотра, обследования и проведения работ на них имеют только специалисты, прошедшие аттестацию, оснащенные специальными средствами защиты от поражения электрическим током и имеющие группу допуска.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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