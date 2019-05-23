В 2019 году дальневосточные рыбаки смогут добыть 461 тысячу тонн лососей. Такие данные представила неделю назад отраслевая наука на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Как сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, это хороший прогноз, учитывая, что нечетные годы считаются "неурожайными" по красной рыбе. Львиная доля вылова придется, как и прежде, на Камчатский край, а вот в остальных регионах перспективы не слишком радужные. О том, что волнует в преддверии сезона рыбаков Сахалинской области, "РГ" рассказал президент территориальной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

Каков предварительный прогноз красной путины для Сахалина и Курил?



Максим Козлов: Мы не ожидаем больших подходов. Могут отличиться только Курильские острова, там прогнозируется добыча 31 тысячи тонн горбуши и 23 тысяч тонн кеты. По Сахалину, к сожалению, прогнозы весьма сдержанные. На восточном побережье острова ожидается вылов порядка 6,7 тысячи тонн горбуши и 11,3 тысячи тонн кеты, хотя раньше первый показатель традиционно был выше второго.

Можно сделать вывод, что 56 лососевых заводов, которые в большей степени специализируются на разведении кеты, работают стабильно. И, несмотря на снижающиеся подходы тихоокеанских лососей, эта рыба показывает постоянный процент возврата, в то время как подходы горбуши снижаются.

Сейчас ученые ведут речь о том, чтобы ограничить промысел в юго-восточной части Сахалина, в частности, закрыть заливы Анива и Терпения. Пока идут дебаты по этому поводу. На северо-востоке и северо-западе острова таких ограничений не планируется. Предлагают также уменьшение длины центрального крыла ставного невода (сетного полотна, тянущегося от берега к ловушке или от ловушки к ловушке). Эту тему мы обсуждали ранее, но минсельхоз России может не успеть издать соответствующий приказ, и по этому поводу будут какие-то договоренности или решения региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

В чем, по-вашему, причина снижения подходов горбуши на юге Сахалина?



Максим Козлов: Кто-то считает, что все дело в неправильном регулировании промысла. Но многие понимают, что рыба от нас уходит, потому что налицо изменение гидрологии, потепление. Это некомфортная среда для горбуши. Мы уже обращали внимание на то, что в неводы нередко заходят тропические рыбы, которые традиционно водятся в более южных широтах. А сейчас им и здесь комфортно. В частности, ежегодно попадаются белые акулы. В таких условиях горбуше очень сложно приходить на нерест. В отличие от кеты, которая в любом случае возвращается в свою родную реку, горбуша, имеющая более низкий хоминг (способность возвращаться в родную реку для нереста), выбирает холодные водоемы и уходит на север. Мы видим, что в прошлом году Камчатка поставила рекорд, выловив 500 тысяч тонн лосося. Не будем говорить, есть там доля сахалинской рыбы или нет. Наука спорит по этому поводу.

На сложившуюся ситуацию влияет стабильная работа 56 лососевых заводов Сахалинской области, которые в большей степени специализируются на разведении кеты

Но мы отчетливо видим: где благоприятные гидрологические условия, где рыбе комфортнее, туда она и идет.

В последнее время много говорилось о так называемых проходных днях, которые установлены для заполнения нерестилищ. Почему они стали проблемой для рыбаков?



Максим Козлов: Промысловики понимают необходимость пропускных периодов, когда неводы приводят в нерабочее состояние. Проблема в том, что ученые пытаются установить календарный график таких дней. А мы понимаем, что рыба к нам приходит не по графику, а в зависимости от причин, которые зачастую понятны только ей. В прошлом году и на Сахалине, и на Камчатке случалось так, что в период пропуска были благоприятные условия для промысла, однако мы не могли ловить. А когда эти дни заканчивались, подходили циклоны, поднималось волнение, и рыбаки не могли выйти в море уже по погодным условиям.

Кроме того, выход в море и приведение ставных неводов в нерабочее состояние достаточно трудоемкий процесс. А когда рыба не заходит в реки независимо от того, в рабочем или нерабочем состоянии невод, все эти манипуляции радуют, наверное, только контролирующие органы. Потому что не исполнить нельзя - будешь нарушителем, а исполнять бессмысленно. К тому же при плохой погоде проделывать все это приходится с риском для жизни.

Хочется верить, что ученые ошибаются, и рыбы придет больше, чем прогнозируется. Такое бывает?



Максим Козлов: Иногда бывает. Поэтому правильно выстроить тактику своей экономической деятельности довольно сложно. Сколько людей привлечь, сколько ставить неводов и окупятся ли они - все эти риски ложатся на промысловые компании. Если рыба пришла, экономика положительная, в обратном случае рыбак несет серьезные потери. Провальные путины последних лет на юге острова, по сути, поставили наши предприятия на грань выживания. Очень тяжело вести этот бизнес, если из года в год рыба не приходит. Не зря говорят, что рыбалка - это большая рулетка. Может повезти, может не повезти.

Есть ли у рыбаков свои методы прогнозирования?



Максим Козлов: Прогноз науки - основополагающий, но сами рыбаки тоже имеют определенное мнение. Если вы спросите любого из них, то услышите, что он уже десятки лет у воды, перебрал все эти неводы и знает, сколько рыбы придет. Промысловики ориентируются в своих ожиданиях и по скату молоди в море, и по ветрам, и по температуре воды, и по анализу предыдущих лет.

Больше всего и специалисты, и рыбаки преуспели с прогнозом по Курильским островам. Особенно хорошо те и другие понимают природу кеты. Из года в год ее подходы определяют с точностью до тысячи тонн.

Но горбуша - сложно прогнозируемый объект. С кетой таких провалов и скачков не происходит. Поэтому пользователи начинают сегодня переключаться на искусственное воспроизводство этой рыбы. Кета - более стабильный вид. Занимаясь ее промыслом, можно достаточно отчетливо понимать, как строить бизнес.

Справка "РГ"



По данным Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО", основу всех запасов кеты в ДФО дают заводские возвраты восточно-сахалинской и южно-курильской рыбы этого вида, а также популяции восточно- и западно-камчатских, амурских, североохотоморских комплексов. Второстепенный вклад в уловы обеспечивают возвраты западно-сахалинской и анадырской кеты. Общий улов кеты в 2019 году ожидается на уровне 116,6 тысячи тонн.