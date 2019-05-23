Большая вода пожаловала на Колыму. К счастью, спасатели МЧС России оказались готовы к нежданному визиту, хотя в эти места самый северный ледоход в стране приходит обычно летом.

Но в этом году климатические условия сложились так, что на реке Колыма лед тронулся в мае. И сразу привел к серьезному затору в Среднеколымском районе близ местности Лобуя.

На борьбу со стихией бросили все силы. В результате пока удается отстоять населенные пункты и не допустить подтопления жилых домов.

"При прохождении ледохода по реке Колыма образовался затор, подтоплены низменные участки. В местности работает оперативная группа. Ночью были произведены подрывы льда, заряд составил 350 килограммов. Проводится круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, пешие патрулирования и домовые обходы", - сообщили в пресс-службе МЧС Якутии.

Но расслабляться пока явно слишком рано. Несмотря на то что сейчас с прорывом затора уровень воды начал снижаться, по информации Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды на реке Колыма в 20 километрах ниже Среднеколымска уже поднялся на 2 сантиметра выше критической отметки. И угроза новых заторов не миновала.

Пока так и не возобновлены рейсы в Среднеколымск. Сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта. В районе пониженных участков реки уложили мешки с песком, укрепив береговую линию.