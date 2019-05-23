В Хабаровском крае браконьеров осудили за добычу черной икры на 19 млн

В Хабаровском крае по пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы в 1,5 миллиона рублей присудили двум браконьерам за незаконную добычу, приобретение, хранение, перевозку и пересылку черной икры (часть 3 статьи 258.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, в ходе расследования было установлено, что мужчины с 2013 по 2017 годы «работали» с группой людей, которые ловили осетровых рыб в Приморье и Хабаровском крае, а после делали икру и продавали ее в Москву.

У злоумышленников изъяли больше тонны деликатеса. Сумма причиненного ущерба - свыше 19 миллионов рублей.