В Кремле проверят исполнение поручений по "китовой тюрьме"

Часть поручений президента по ситуации с косатками и белухами в Приморье не выполняется, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока мы констатируем, что эти поручения, как минимум в части, не выполняются", - сказал Песков. "Сейчас еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются", -заметил он.

"Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях. Все было четко сформулировано", - напомнил пресс-секретарь президента.

"Мы тоже с удивлением сегодня услышали эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом", - сказал Песков, комментируя слова руководителя компании-отловщика, что животных отпускать не будут.