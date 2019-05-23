Транспорт, торговля, сельское хозяйство и лесопереработка названы отраслями экономики Приморья, в которых иностранцев не будут принимать на работу уже в 2019-м. Объявивший об этом губернатор Олег Кожемяко даже пригрозил чиновникам администрации тем, что любая подписанная без его ведома квота на иностранную рабсилу в этих сферах приведет к увольнению подписавшего.

"Гром" грянул на первом в этом году заседании краевого инвестиционного совета. Ничего не подозревавший руководитель компании "Легенд­Агро Приморье" Дмитрий Савенков, рассказывая о деятельности компании, посетовал, что 32 принятых на работу россиян не хватает, нужна бы квота еще на 19 граждан Китая, потому что акционеры компании - из КНР, да к тому же их аграрные технологии по выращиванию риса дают большой эффект. Но не тут-то было. Технологи и биохимики пусть приедут из КНР, согласились на совете, но механизаторами должны быть "приморские ребята". Нет таких? Так учите!

И хотя в этом конкретном случае речь шла о рабочих из так называемого дальнего зарубежья, вывод сделан однозначный: надо минимизировать поток в регион трудовых мигрантов из-за рубежа и особенно из стран СНГ. Необходимо сократить количество иностранных граждан, занятых на рабочих специальностях и обеспечить трудоустройство местных жителей, повысив заработную плату. Считается, что такая политика позволит сократить отток населения из края, в том числе выпускников вузов и людей экономически активного возраста. К слову, в прошлом году в Приморье приехали 120 тысяч иностранцев, надеющихся найти работу.

Конечно, полностью и быстро отказаться от иностранной рабочей силы невозможно, но курс местной администрации в этом вопросе понятен. С ним, кстати, согласились представители правоохранительных органов. За последний год количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 14 процентов. И хотя, по словам прокурора Приморья Николая Пинчука, эти правонарушения можно отнести к категории легкой или средней тяжести, но все же рост есть.

Мнения

PRO

Сергей Пушкарев, председатель правления "Консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений":

- Решение правильное и укладывается в Концепцию государственной миграционной политики. Массовое использование гастарбайтеров и рост производительности труда несовместимы. Во Владивостоке услуги такси и городской общественный транспорт, а также низовые должности в системе жилищно-коммунального хозяйства отданы на откуп мигрантам из СНГ, что неправильно. Работодатель паразитирует на гастарбайтерах. Владельцам таких компаний выгоднее нанять мигранта, не тратя средства на социальные выплаты, чем россиянина. Это же не секрет. Только чем занята Рострудинспекция?..

В 2018 году в крае выдано всего18668 патентов, тогда как только из Узбекистана с указанной целью "трудовая деятельность" в край въехало 78707 граждан. А от работодателей получено лишь 8369 уведомлений об иностранцах, трудоустроенных на основании патентов (44,8 процента). Где остальные? Работают? Гуляют? Похоже, в Приморье практически действует гигантский черный рынок трудовых ресурсов, живущий по своим законам.

Выходом могло бы стать внедрение (а все новое - ведь хорошо забытое старое) механизма организованного набора иностранных специалистов. Это позволило бы приглашать в регион необходимое количество трудовых мигрантов и гарантированно обеспечить их работой. В рамках президентского гранта мы разработали такой механизм, основанный на соглашении с Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана.

CONTRA



Юрий Авдеев, ведущий сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук:

- Ограждая себя от иностранной рабочей силы, мы вроде беспокоимся о благополучии своих. И думаем, что если привлекать инвестиции и создавать льготные условия для резидентов, люди сами заполнят новые вакансии. Но фокус как раз в том, что самая большая конкуренция на рынке труда - за рабочие руки. Десять лет назад у нас был шанс воспользоваться дешевой рабсилой, сегодня его нет. Как нет и той инфраструктуры, которая привлекала бы к нам соотечественников.

С начала века население края сократилось почти на 400 тысяч человек, а мы выталкиваем тех, кто еще хочет к нам приехать. Скоро будем звать, умолять, но уже никто не поедет.

В лесной отрасли края занято порядка десяти тысяч человек, из них иностранцев едва ли насчитаем 0,5 процента. И этот ничтожный процент составляет конкуренцию незанятым жителям Приморья? Или они виноваты в том, что до сих пор на экспорт гонят круглый лес и не создают перерабатывающие предприятия на нашей территории?

Нужен другой подход. С одной стороны, легализовать тех, кто уже сюда приехал, но не имеет официального разрешения на работу, а с другой - внедрить механизм организованного набора иностранной рабочей силы для реализации программы ускоренного социально-инфраструктурного развития Приморского края. В зависимости от того, какими будут планы: реконструировать не 20, а 200 мостов за ближайшие пять лет, построить не 300 тысяч квадратных метров жилья, а миллион - и станет ясно, куда, сколько и на какой срок понадобится дополнительная рабочая сила. Возможно, на это время потребуется "миграционный десант" в 200-300 тысяч мигрантов, главное, чтобы они трудились над созданием здесь нормальных условий для жизни и работы. Будет такая программа, и для своих дело найдется. В этом смысл опережающего развития. Не сделаем этого, пойдем по пути "держать и не пущать", - схлопнутся проекты, связанные с ТОРами, "дальневосточным гектаром" и вообще "поворотом на Восток".