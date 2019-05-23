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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Скорректировали тариф

В Сахалинской области с 1 июня вводятся льготы на вывоз отходов
Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(7868)
Возможность платить за услугу по вывозу твердых бытовых отходов в два - четыре раза меньше получат около 80 тысяч сахалинцев и курильчан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В платежных документах, которые льготники получат в июне, будет указана уже сниженная сумма, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вместе с тем по уже оплаченным в этом году квитанциям сделают перерасчет.

- Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также детей войны плата снижена до одного рубля за квадратный метр жилья, - рассказал министр Жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

Фото: РИА Новости.
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Малоимущие граждане будут платить два рубля за квадратный метр. Льготой также могут воспользоваться инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Средства на снижение тарифа для льготников выделят из областного бюджета.

Размер платы за вывоз мусора в регионе с 1 января 2019 года определяется по единому тарифу из расчета четыре рубля за один квадратный метр общей площади жилья. Правильным такой механизм формирования тарифа считают далеко не все жители области, и были предложения брать плату исходя из количества жильцов. Ведь объем отходов, выбрасываемых в мусорные контейнеры, больше зависит от этого показателя. К тому же такой подход ощутимо ударил по карману пенсионеров, зачастую в одиночестве проживающих в квартирах большой площади.

В итоге власти все же решили оставить "поквадратную" систему оплаты, которую используют во многих регионах страны. А уязвимым в финансовом отношении жителям Сахалина - установить льготный тариф.

Напомним, с начала 2019 года Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, благодаря которой предполагается упорядочить процессы утилизации мусора. Планируется внедрить раздельное накопление отходов, направлять вторсырье на переработку, ликвидировать старые свалки.

Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск "Мусорная" реформа
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