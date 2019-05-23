В Сахалинской области с 1 июня вводятся льготы на вывоз отходов

Возможность платить за услугу по вывозу твердых бытовых отходов в два - четыре раза меньше получат около 80 тысяч сахалинцев и курильчан.

В платежных документах, которые льготники получат в июне, будет указана уже сниженная сумма, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Вместе с тем по уже оплаченным в этом году квитанциям сделают перерасчет.

- Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также детей войны плата снижена до одного рубля за квадратный метр жилья, - рассказал министр Жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

Малоимущие граждане будут платить два рубля за квадратный метр. Льготой также могут воспользоваться инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, молодые семьи, имеющие двух и более детей, со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума. Средства на снижение тарифа для льготников выделят из областного бюджета.

Размер платы за вывоз мусора в регионе с 1 января 2019 года определяется по единому тарифу из расчета четыре рубля за один квадратный метр общей площади жилья. Правильным такой механизм формирования тарифа считают далеко не все жители области, и были предложения брать плату исходя из количества жильцов. Ведь объем отходов, выбрасываемых в мусорные контейнеры, больше зависит от этого показателя. К тому же такой подход ощутимо ударил по карману пенсионеров, зачастую в одиночестве проживающих в квартирах большой площади.

В итоге власти все же решили оставить "поквадратную" систему оплаты, которую используют во многих регионах страны. А уязвимым в финансовом отношении жителям Сахалина - установить льготный тариф.

Напомним, с начала 2019 года Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, благодаря которой предполагается упорядочить процессы утилизации мусора. Планируется внедрить раздельное накопление отходов, направлять вторсырье на переработку, ликвидировать старые свалки.