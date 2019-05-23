Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

"Животные - моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь", - заявил в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы", которые идут сегодня в Южно-Сахалинске гендиректор компании "Афалина" Алексей Решетов. Ему принадлежат косатки и белухи, находящиеся в бухте Средней в Приморье.

Как сообщает "Интерфакс", Решетов считает, раз никто не лишал его собственности, значит расставаться с ней он не будет.

"Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - сказал он.

Гендиректор также отметил, что если сообщения в прессе будут нести угрозу его бизнесу, он привлечет журналистов к ответственности.

Между тем Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство компании-отловщика ООО "Белый кит" о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы". По логике представителя ООО, иск зоозащитников затрагивает экономические интересы компании, значит, должен рассматриваться в арбитраже.

С аналогичным требованием к суду выступил представитель Росрыболовства Алексей Панов ссылаясь на "неопределенность требований". Решение суда будет объявлено во второй половине дня.

Руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын заметил, что зоозащитники не заявляют никаких экономических требований и оспаривают только нарушение требований ФЗ "Об охране окружающей среды".

Справка "РГ"



Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержаться в вольерах бухты Средней в Приморье. Условия содержания признаны экологами неприемлемыми и названы "китовой тюрьмой". Правоохранительные органы установили, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.