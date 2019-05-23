Новости

Скрывавшегося в Таиланде приморца осудят за мошенничество с кредитами 06:58
Зеленский заявил о желании Рады продлить свою политическую жизнь 06:27
В Доминикане три человека погибли при крушении вертолета 06:22
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать 06:19
Правительство добавило денег легкой и текстильной промышленности 06:00
В Мексике в перестрелке двух банд погибли девять человек 05:32
Узбекские автомобили Ravon будут собирать в России 05:26
На необорудованное побережье Приморья высадился десант 05:13
На Москву надвигается резкое похолодание 05:00
Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток 04:49
КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе 04:42
ВС РФ оставил в силе приговор убийце хабаровского пауэрлифтера 04:31
Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры" 03:49
СМИ: Стартап в США обвинил Huawei в краже коммерческой тайны 03:39
Канада пообещала забрать свой мусор с Филиппин 03:10
Минторг США внес Венесуэлу в группу представляющих опасность стран 02:22
Сотрудники McDonald’s в США пожаловались на домогательства 02:16
Трамп и Абе посетят в Японии турнир по сумо 01:48
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 01:40
Из-за аномальной жары в школах Египта отменены экзамены 00:45
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство 00:35
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника 00:25
Захарова поиронизировала по поводу закупок США нефти из Венесуэлы 22.05.2019
На Урале пятеро подростков пострадали из-за взрыва газа в гараже 22.05.2019
Лидер Палаты общин Великобритании ушла в отставку из-за Brexit 22.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 06:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Текст: Ольга Журман

"Животные - моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь", - заявил в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы", которые идут сегодня в Южно-Сахалинске гендиректор компании "Афалина" Алексей Решетов. Ему принадлежат косатки и белухи, находящиеся в бухте Средней в Приморье.

Как сообщает "Интерфакс", Решетов считает, раз никто не лишал его собственности, значит расставаться с ней он не будет.

"Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает", - сказал он.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Готовы ли мы по-братски поделиться с зубатыми китами едой и правами

Гендиректор также отметил, что если сообщения в прессе будут нести угрозу его бизнесу, он привлечет журналистов к ответственности.

Между тем Южно-Сахалинский городской суд отклонил ходатайство компании-отловщика ООО "Белый кит" о прекращении производства по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы". По логике представителя ООО, иск зоозащитников затрагивает экономические интересы компании, значит, должен рассматриваться в арбитраже.

С аналогичным требованием к суду выступил представитель Росрыболовства Алексей Панов ссылаясь на "неопределенность требований". Решение суда будет объявлено во второй половине дня.

Руководитель "Эковахты" Дмитрий Лисицын заметил, что зоозащитники не заявляют никаких экономических требований и оспаривают только нарушение требований ФЗ "Об охране окружающей среды".

Справка "РГ"

Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержаться в вольерах бухты Средней в Приморье. Условия содержания признаны экологами неприемлемыми и названы "китовой тюрьмой". Правоохранительные органы установили, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

Общество Природа Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei
КСИР: Иран полностью контролирует ВМС США в Персидском заливе
Трамп призвал демократов прекратить "играть в свои игры"
Путин обещал проконтролировать соцподдержку инвалидов