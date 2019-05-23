ВС РФ оставил в силе приговор убийце хабаровского пауэрлифтера

Верховный суд России оставил без изменения приговор Анару Аллахверанову, вынесенный Хабаровским краевым судом.

"Жалобы осужденного и его защитников оставлены без удовлетворения", - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

20 декабря прошлого года Хабаровский краевой суд приговорил 26-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, к 18 годам колонии строгого режима.

Драка между ними произошла 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска. В результате пауэрлифтер скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве более месяца скрывался от следствия, но затем сам явился с повинной.

Судебные слушания длились почти год. Прокуратура требовала для подсудимого 19 лет лишения свободы, а защита настаивала на переквалификации статьи на более мягкую. В своем последнем слове Аллахверанов раскаялся в содеянном, извинился перед родственниками погибшего, но вину признал лишь частично. Он заявил, что в его действиях не было умысла убивать.

Ранее по делу об убийстве Драчева был условно осужден экс-полицейский, не остановивший драку. К 3,3 и 2,8 годам лишения свободы были приговорены и два бывших сотрудника Росгвардии, которые приехали на вызов, но не сделали ничего, чтобы остановить драку.