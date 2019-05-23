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23.05.2019 17:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не долгом думая

Добровольных банкротов становится все больше
Текст: Юлия Кривошапко
Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло с 8,97 до 13,31 тысячи человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысячи человек. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс".
Во время процедуры банкротства граждане не могут распоряжаться своим имуществом и счетами. Фото: Waldemarus / iStock Во время процедуры банкротства граждане не могут распоряжаться своим имуществом и счетами. Фото: Waldemarus / iStock
Во время процедуры банкротства граждане не могут распоряжаться своим имуществом и счетами. Фото: Waldemarus / iStock

Сегодня в России 764,72 тысячи потенциальных банкротов. Это чуть больше 1,3 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,74 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потенциальных банкротов выросло на 11 процентов.

Запрета на получение очередного займа в законе нет, но сам статус наряду с испорченной невыплаченным долгом кредитной историей для любого банка - безусловный повод для отказа

Закон о личном банкротстве, разрабатывавшийся в России на протяжении долгих лет, вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему жители страны впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить (долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). До этого банкротами могли становиться только компании. Инициировать банкротство физических лиц разрешили также кредиторам. Но они пока большой активности не проявляют.

Фото: iStock
Сколько стоит признать человека банкротом

Процедура личного банкротства позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут. Кроме того, у гражданина, которого признали финансово несостоятельным, будет трехлетний запрет на работу на руководящих должностях. Он не сможет устроиться на работу в системе государственной службы или в правоохранительные органы.

У банкрота также есть обязанность сообщать кредиторам о своем статусе при обращении за новым кредитом. Запрета на получение очередного займа в законе нет, но сам статус наряду с испорченной невыплаченным долгом кредитной историей для любого банка - безусловный повод для отказа. Кроме того, банкрота на три года ограничивают в возможности открывать свое ИП.

Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества. Это произойдет даже если квартира единственная.

Число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными в январе - марте 2019 года, выросло в 1,5 раза

Несмотря на все эти ограничения, возможностью законным способом избавиться от непосильного долгового бремени пользуется все больше жителей страны, указывают специалисты.

Наиболее значительное число граждан, которые были признаны финансово несостоятельными с января по март, проживают в Москве - 1033 человека, в Московской области - 778 человек, Санкт-Петербурге - 624 человека, Башкортостане - 569 человек. Замыкает пятерку лидеров Самарская область, где через процедуру банкротства прошли 567 человек.

Почти 30 тысяч уральцев оказались на грани банкротства

Самый заметный рост количества процедур банкротства в первые три месяца года отмечался в Воронежской области, где количество граждан, в отношении которых была начата процедура, выросло за год почти в семь раз: с 20 до 134 человек. В Дагестане и Республике Алтай их стало больше в пять раз. Более чем вдвое увеличилось количество банкротов в Крыму, Еврейской АО, Чечне, Республике Удмуртия, Забайкальском крае, Астраханской, Белгородской, Калужской, Брянской, Ульяновской, Мурманской, Тульской, Амурской, Тамбовской и Новгородской областях.

При этом в процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Вологодской области - 4,5 процента от общего числа потенциальных банкротов в регионе, Пензенской - 4,3 процента, Ульяновской - 4 процента, Самарской - 3,8 процента и Республике Мордовия - 3,6 процента.

В Ненецком и Чукотском автономных округах, напротив, не было начато ни одной процедуры банкротства. В список регионов, где возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовался наименьший процент проблемных должников, также вошли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Магаданская, Орловская области и Чечня.

"Число физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными в январе - марте 2019 года, выросло в 1,5 раза. Количество компаний-банкротов, напротив, снизилось в этот же период на 7,5 процента", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

По его словам, граждане обогнали компании по числу банкротств уже спустя год после того, как в России появилась отдельная процедура личного банкротства. С тех пор этот разрыв все увеличивается.

МВД попросило убрать из УК статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве

"Стабильный рост числа банкротств граждан объясняется тем, что услуги сопровождения процедур ставятся на поток, и отрасль постепенно осваивает огромный накопленный спрос на такой способ избавления от непосильного долгового бремени", - полагает Алексей Юхнин.

По его прогнозу, можно ожидать сохранения таких же темпов роста числа личных банкротств при условии отсутствия регуляторных шоков в части усложнения процедуры для должников или ужесточения регулирования арбитражных управляющих".

Кстати, размер требований кредиторов к гражданам-банкротам за год тоже продолжает расти. Так, согласно отчету арбитражных управляющих об итогах процедур банкротства, опубликованных в "Федресурсе" в первом квартале 2019 года, сумма включенных в реестры требований кредиторов составила 47,9 миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем было в это время в 2018 году (29,6 миллиарда рублей).

Подрос и объем выплаченных кредиторам денег - с 0,7 до 2 миллиардов рублей. Впрочем, доля удовлетворенных требований все еще очень низка: 4,1 процента в 1 квартале 2019 года (2,5 процента - в 1 квартале 2018-го).

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