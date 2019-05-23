Число граждан и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых была введена процедура банкротства, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросло с 8,97 до 13,31 тысячи человек. Всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысячи человек. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс".

Во время процедуры банкротства граждане не могут распоряжаться своим имуществом и счетами. Фото: Waldemarus / iStock

Сегодня в России 764,72 тысячи потенциальных банкротов. Это чуть больше 1,3 процента от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,74 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потенциальных банкротов выросло на 11 процентов.

Запрета на получение очередного займа в законе нет, но сам статус наряду с испорченной невыплаченным долгом кредитной историей для любого банка - безусловный повод для отказа

Закон о личном банкротстве, разрабатывавшийся в России на протяжении долгих лет, вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему жители страны впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить (долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). До этого банкротами могли становиться только компании. Инициировать банкротство физических лиц разрешили также кредиторам. Но они пока большой активности не проявляют.

Процедура личного банкротства позволяет избавиться не от всех долгов. Неплатежи, к примеру, по алиментам или за услуги ЖКХ, списаны не будут. Кроме того, у гражданина, которого признали финансово несостоятельным, будет трехлетний запрет на работу на руководящих должностях. Он не сможет устроиться на работу в системе государственной службы или в правоохранительные органы.

У банкрота также есть обязанность сообщать кредиторам о своем статусе при обращении за новым кредитом. Запрета на получение очередного займа в законе нет, но сам статус наряду с испорченной невыплаченным долгом кредитной историей для любого банка - безусловный повод для отказа. Кроме того, банкрота на три года ограничивают в возможности открывать свое ИП.

Во время самой процедуры человек не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Если квартира в ипотеке, она будет продана в рамках процедуры реализации имущества. Это произойдет даже если квартира единственная.

Число граждан и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными в январе - марте 2019 года, выросло в 1,5 раза

Несмотря на все эти ограничения, возможностью законным способом избавиться от непосильного долгового бремени пользуется все больше жителей страны, указывают специалисты.

Наиболее значительное число граждан, которые были признаны финансово несостоятельными с января по март, проживают в Москве - 1033 человека, в Московской области - 778 человек, Санкт-Петербурге - 624 человека, Башкортостане - 569 человек. Замыкает пятерку лидеров Самарская область, где через процедуру банкротства прошли 567 человек.

Самый заметный рост количества процедур банкротства в первые три месяца года отмечался в Воронежской области, где количество граждан, в отношении которых была начата процедура, выросло за год почти в семь раз: с 20 до 134 человек. В Дагестане и Республике Алтай их стало больше в пять раз. Более чем вдвое увеличилось количество банкротов в Крыму, Еврейской АО, Чечне, Республике Удмуртия, Забайкальском крае, Астраханской, Белгородской, Калужской, Брянской, Ульяновской, Мурманской, Тульской, Амурской, Тамбовской и Новгородской областях.

При этом в процентном соотношении чаще всего процедурой банкротства пользовались проблемные должники из Вологодской области - 4,5 процента от общего числа потенциальных банкротов в регионе, Пензенской - 4,3 процента, Ульяновской - 4 процента, Самарской - 3,8 процента и Республике Мордовия - 3,6 процента.

В Ненецком и Чукотском автономных округах, напротив, не было начато ни одной процедуры банкротства. В список регионов, где возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовался наименьший процент проблемных должников, также вошли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Магаданская, Орловская области и Чечня.

"Число физических лиц и индивидуальных предпринимателей, признанных несостоятельными в январе - марте 2019 года, выросло в 1,5 раза. Количество компаний-банкротов, напротив, снизилось в этот же период на 7,5 процента", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

По его словам, граждане обогнали компании по числу банкротств уже спустя год после того, как в России появилась отдельная процедура личного банкротства. С тех пор этот разрыв все увеличивается.

"Стабильный рост числа банкротств граждан объясняется тем, что услуги сопровождения процедур ставятся на поток, и отрасль постепенно осваивает огромный накопленный спрос на такой способ избавления от непосильного долгового бремени", - полагает Алексей Юхнин.

По его прогнозу, можно ожидать сохранения таких же темпов роста числа личных банкротств при условии отсутствия регуляторных шоков в части усложнения процедуры для должников или ужесточения регулирования арбитражных управляющих".

Кстати, размер требований кредиторов к гражданам-банкротам за год тоже продолжает расти. Так, согласно отчету арбитражных управляющих об итогах процедур банкротства, опубликованных в "Федресурсе" в первом квартале 2019 года, сумма включенных в реестры требований кредиторов составила 47,9 миллиарда рублей. Это в 1,6 раза больше, чем было в это время в 2018 году (29,6 миллиарда рублей).

Подрос и объем выплаченных кредиторам денег - с 0,7 до 2 миллиардов рублей. Впрочем, доля удовлетворенных требований все еще очень низка: 4,1 процента в 1 квартале 2019 года (2,5 процента - в 1 квартале 2018-го).