Минпросвещения проверит пермскую школу, завысившую проходной балл для девочек

В Министерстве просвещения прокомментировали резонансный случай в пермской школе, где для мальчиков установили проходной балл ниже, чем для девочек. И это при записи в обычный первый класс.

"Вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена, - рассказали "РГ" в ведомстве. - Равенство прав и свобод в России вне зависимости от пола гарантировано Конституцией. Доступ к общему образованию закреплен федеральным законом "Об образовании в РФ".

В министерстве подчеркнули: прием в первый класс проходит по заявлениям родителей. Школа принимает в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за ней территории, и только отсутствие мест может стать причиной отказа и затем предоставления ребенку места в другой школе.