Новости

В колонию отправят еще одну подельницу полковника Захарченко 20:43
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании 20:27
Из-за грозы москвичам посоветовали не садиться за руль 20:20
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора 20:10
Владелец "китовой тюрьмы" обещал исполнить решения властей и ученых 19:55
В Домодедово мужчина умер после дебоша в самолете 19:52
Под Ярославлем закрыли подпольный завод автозапчастей 19:47
Глава подмосковного городского округа подозревается во взятке 19:41
Филарет отказался выполнять условия томоса 19:32
Москвичей предупредили о дождях и грозах в выходные 19:22
В "Артеке" спустили на воду копию ботика Петра Великого 19:18
МИД: Москва ответит на размещение американской РЛС в Норвегии 19:07
Трамп сравнил с камнем экс-госсекретаря США 19:00
Появится ли интеграция с IFTT в "Алисе"? 19:00
Чем "Яндекс.Деньги" будут полезны путешественнику 18:58
В России отметят юбилей Иэна МакКеллена двумя спецпоказами 18:57
Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 18:52
"Алису" научили управлять автомобилем 18:47
Блиц-интервью с руководителем службы Яндекс.Заправки 18:45
МИД: Москва возмущена словами японского депутата о силовом захвате Курил 18:40
Один из задержанных в Астрахани экстремистов арестован на два месяца 18:37
Зеленский прокомментировал идею референдума о соглашениях с Россией 18:35
Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне 18:34
В США испытали боеголовки для аналогов "Искандера" 18:25
В КЧР ночная "дуэль" завершилась смертью 37-летнего мужчины 18:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пол процента

Проходной балл в гимназию оказался для девочек выше, чем для мальчиков
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В Перми набирает обороты скандал, вызванный тем, что в гимназии N 4 имени братьев Каменских проходной балл для поступления на учебу для девочек оказался гораздо выше, чем для мальчиков.
Девочкам, пожелавшим учиться в гимназии, надо набрать 69,1 проходного балла, а мальчикам 65,7. Фото: Yulkapopkova / iStock Девочкам, пожелавшим учиться в гимназии, надо набрать 69,1 проходного балла, а мальчикам 65,7. Фото: Yulkapopkova / iStock
Девочкам, пожелавшим учиться в гимназии, надо набрать 69,1 проходного балла, а мальчикам 65,7. Фото: Yulkapopkova / iStock

Одна из мам будущего первоклашки возмутилась, прочитав объявление в фойе гимназии. Там было сказано, что девочкам, пожелавшим учиться именно здесь, надо набрать 69,1 проходного балла, а мальчикам всего 65,7. Эта история, попав в интернет, вызвала широкий резонанс. Причем, что самое интересное, пермяки не могут прийти к однозначному выводу, хорошо или плохо поступила директор гимназии Татьяна Дьякова, установив такие правила.

Гендерный перекос - безусловное нарушение прав детей на образование. Условия поступления в первый класс одинаковы для всех

- Если бы я была мамой мальчика, мне бы было обидно, - говорит пермячка Наталья Хомутова. - Но если бы моя девочка не поступила, а мальчик рядом с меньшим баллом поступил, мне было бы еще обиднее. По-моему, унизили всех.

Другие родители к этому относятся более спокойно.

- История с проходными баллами не уникальна, - рассказывает родитель Иван Колосников (фамилия и имя изменены), чей ребенок обучается в находящейся в трех кварталах от гимназии средней школе. - Уже несколько лет как ряд учебных заведений ввели дифференцированный проходной балл для первоклассников - мальчиков и девочек. Что касается гимназии, то всем известно, что она отличается своим гуманитарным уклоном и если бы для мальчиков не установили пониженный проходной балл, то она давно бы стала исключительно женской.

Фото: iStock
Власти Перми проверят гимназию, где завысили проходной балл для девочек

В какой-то степени с ним согласен и депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

- На мой взгляд, как педагога по образованию, преференции при приеме в школу для мальчиков с психолого-педагогической точки зрения вполне обоснованны в силу неравномерности психологического и физиологического развития мальчиков и девочек в школьном возрасте, - говорит он. - Кроме того, для нормального развития в школьном и подростковом возрасте важен гендерный баланс, правила школы, как я понимаю, на его достижение и направлены.

Сама же директор гимназии Татьяна Дьякова свое решение о разных проходных баллах для мальчиков и девочек комментировать не желает, несмотря на долгие попытки корреспондента "РГ" с ней связаться и объяснить, чем обусловлено такое решение. Ее секретарша, что называется, стояла насмерть. Правда, скандальное объявление, в котором о них говорилось, после этого исчезло.

В то же время в департаменте образования Перми не смогли дать внятного ответа, есть нарушения в действиях директора учебного заведения или нет.

- Департамент образования проведет проверку организации приема детей в первые классы, - заявила заместитель начальника департамента Татьяна Мухатаева. - Мы разберемся в этом вопросе, проверим организацию приема детей на свободные места. Насколько известно, в гимназии организован прием в первые классы как по закрепленной территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории, а на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом гимназии. Гимназия N 4 является востребованным родителями учреждением. Локальным актом здесь закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению.

Фото: iStock
Прокуратура проверит гимназию, где завысили проходной балл для девочек

Что такое "психолого-педагогическое наблюдение", мне не расшифровали. Не понятно это, кажется и Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Ситуацию она взяла на свой контроль, обратив внимание на то, что российское законодательство не предусматривает никаких гендерных критериев отбора для поступления на учебу.

- Права у всех равные, - отметила детский омбудсмен. - Однако стоит отметить, что в Пермском крае есть нормативные акты, предусматривающие индивидуальный отбор, но только для обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования.

Старший помощник прокурора Пермского края Юлия Гайнанова не увидела в этой ситуации нарушения прав конкретных детей, потому что приказ о зачислении на учебу в первый класс еще не вышел. Но в том, что директор гимназии установила некий гендерный перекос при приеме малышей, безусловно, есть нарушение конституционных прав детей на образование. Условия поступления в первый класс должны быть одинаковыми для всех, невзирая на пол ребенка.

- Само же установление конкурсных баллов для детей законно, - говорит он. - Но с одной оговоркой. Это распространяется только на тех, кто не проживает на территории, закрепленной за этой гимназией. Что же касается разного уровня проходных баллов для мальчиков и девочек, видимо, это некое "ноу-хау" директора, в мотивах которого мы сейчас и разбираемся.

Официально

"Вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена, - рассказали "РГ" в Министерстве просвещения РФ. - Равенство прав и свобод в нашей стране гарантировано Конституцией вне зависимости от пола. Доступ к общему образованию закреплен Федеральным законом "Об образовании в РФ".

В министерстве также подчеркнули: прием в первый класс проходит по заявлениям родителей. Школа принимает в первую очередь тех, кто живет на закрепленной за ней территории. И только отсутствие мест может стать причиной отказа. Но это не значит, что ребенка в первый класс не возьмут: в таких случаях местные органы управления образованием обязаны помочь тем, кому места не хватило, и предоставить ребенку место в другой школе.

Что еще важно? Даже если школа уже набрала всех "закрепленных" детей, прием малышей в первый класс не может проходить на конкурсной основе, подчеркнули в министерстве.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал бывших губернаторов помочь своим преемникам
МВД создаст базу данных ДНК всех фигурантов уголовных дел
Билеты в новых плацкартных вагонах не будут дороже обычных
В Совфеде ответили на призыв НАТО покинуть Крым
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России