В Перми набирает обороты скандал, вызванный тем, что в гимназии N 4 имени братьев Каменских проходной балл для поступления на учебу для девочек оказался гораздо выше, чем для мальчиков.

Одна из мам будущего первоклашки возмутилась, прочитав объявление в фойе гимназии. Там было сказано, что девочкам, пожелавшим учиться именно здесь, надо набрать 69,1 проходного балла, а мальчикам всего 65,7. Эта история, попав в интернет, вызвала широкий резонанс. Причем, что самое интересное, пермяки не могут прийти к однозначному выводу, хорошо или плохо поступила директор гимназии Татьяна Дьякова, установив такие правила.

Гендерный перекос - безусловное нарушение прав детей на образование. Условия поступления в первый класс одинаковы для всех

- Если бы я была мамой мальчика, мне бы было обидно, - говорит пермячка Наталья Хомутова. - Но если бы моя девочка не поступила, а мальчик рядом с меньшим баллом поступил, мне было бы еще обиднее. По-моему, унизили всех.

Другие родители к этому относятся более спокойно.

- История с проходными баллами не уникальна, - рассказывает родитель Иван Колосников (фамилия и имя изменены), чей ребенок обучается в находящейся в трех кварталах от гимназии средней школе. - Уже несколько лет как ряд учебных заведений ввели дифференцированный проходной балл для первоклассников - мальчиков и девочек. Что касается гимназии, то всем известно, что она отличается своим гуманитарным уклоном и если бы для мальчиков не установили пониженный проходной балл, то она давно бы стала исключительно женской.

В какой-то степени с ним согласен и депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

- На мой взгляд, как педагога по образованию, преференции при приеме в школу для мальчиков с психолого-педагогической точки зрения вполне обоснованны в силу неравномерности психологического и физиологического развития мальчиков и девочек в школьном возрасте, - говорит он. - Кроме того, для нормального развития в школьном и подростковом возрасте важен гендерный баланс, правила школы, как я понимаю, на его достижение и направлены.

Сама же директор гимназии Татьяна Дьякова свое решение о разных проходных баллах для мальчиков и девочек комментировать не желает, несмотря на долгие попытки корреспондента "РГ" с ней связаться и объяснить, чем обусловлено такое решение. Ее секретарша, что называется, стояла насмерть. Правда, скандальное объявление, в котором о них говорилось, после этого исчезло.

В то же время в департаменте образования Перми не смогли дать внятного ответа, есть нарушения в действиях директора учебного заведения или нет.

- Департамент образования проведет проверку организации приема детей в первые классы, - заявила заместитель начальника департамента Татьяна Мухатаева. - Мы разберемся в этом вопросе, проверим организацию приема детей на свободные места. Насколько известно, в гимназии организован прием в первые классы как по закрепленной территории, так и на свободные места. Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории, а на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом гимназии. Гимназия N 4 является востребованным родителями учреждением. Локальным актом здесь закреплено психолого-педагогическое наблюдение, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению.

Что такое "психолого-педагогическое наблюдение", мне не расшифровали. Не понятно это, кажется и Уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Ситуацию она взяла на свой контроль, обратив внимание на то, что российское законодательство не предусматривает никаких гендерных критериев отбора для поступления на учебу.

- Права у всех равные, - отметила детский омбудсмен. - Однако стоит отметить, что в Пермском крае есть нормативные акты, предусматривающие индивидуальный отбор, но только для обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования.

Старший помощник прокурора Пермского края Юлия Гайнанова не увидела в этой ситуации нарушения прав конкретных детей, потому что приказ о зачислении на учебу в первый класс еще не вышел. Но в том, что директор гимназии установила некий гендерный перекос при приеме малышей, безусловно, есть нарушение конституционных прав детей на образование. Условия поступления в первый класс должны быть одинаковыми для всех, невзирая на пол ребенка.

- Само же установление конкурсных баллов для детей законно, - говорит он. - Но с одной оговоркой. Это распространяется только на тех, кто не проживает на территории, закрепленной за этой гимназией. Что же касается разного уровня проходных баллов для мальчиков и девочек, видимо, это некое "ноу-хау" директора, в мотивах которого мы сейчас и разбираемся.

Официально

"Вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена, - рассказали "РГ" в Министерстве просвещения РФ. - Равенство прав и свобод в нашей стране гарантировано Конституцией вне зависимости от пола. Доступ к общему образованию закреплен Федеральным законом "Об образовании в РФ".

В министерстве также подчеркнули: прием в первый класс проходит по заявлениям родителей. Школа принимает в первую очередь тех, кто живет на закрепленной за ней территории. И только отсутствие мест может стать причиной отказа. Но это не значит, что ребенка в первый класс не возьмут: в таких случаях местные органы управления образованием обязаны помочь тем, кому места не хватило, и предоставить ребенку место в другой школе.

Что еще важно? Даже если школа уже набрала всех "закрепленных" детей, прием малышей в первый класс не может проходить на конкурсной основе, подчеркнули в министерстве.

Подготовила Ксения Колесникова