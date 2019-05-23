Роспотребнадзор опроверг запрет раздельных купальников в бассейне

Жительницу Набережных Челнов не пустили в бассейн в раздельном купальнике, сославшись на правила Роспотребнадзора. Однако в ведомстве этот запрет не подтвердили. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

Там пояснили, что согласно российским санитарно-эпидемиологические нормам, женщины могут купаться в бассейне в раздельном купальнике. При этом спортивное учреждение имеет право устанавливать свои правила. В Роспортребнадзоре посчитали, что в данном случае женщина нарушила именно их.

Предыстория инцидента такова. Жительницы Набережных Челнов пришла в городской бассейн "Дельфин" на сеанс свободного плавания. Но ее не пустили на занятие, поскольку она была в раздельном купальнике. В качестве основной причины женщине указали то, что заведение является спортивной школой. После этого она опубликовала жалобу в группе администрации города в соцсетях.

"Но на сеансы свободного плавания ходят горожане, а не спортсмены, почему мы должны специально для этого бассейна покупать слитные купальники? В нём некомфортно плавать, нет естественного массажа для брюшной полости. Я понимаю, когда приходят в бассейн в бикини и тем самым отвлекают других (мужчин?), но у меня обычный классический купальник. Чем продиктованы условия для горожан, пришедших просто поплавать? Что за дискриминация?", - возмутилась горожанка.