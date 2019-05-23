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23 мая 2019 г. 12:55
"Родина"

"Зимняки" вдохновили пермяков

Ученики и учителя из Перми сделали фильм на основе дневников учителей и учеников, переживших первую блокадную зиму в Ленинграде
Об этом в письме в редакцию "Родины" рассказала директор пермской школы № 1 Валентина Нестюричева.
Дети в блокадном Ленинграде. Фото: РИА Новости
Дети в блокадном Ленинграде. Фото: РИА Новости

- Когда-то покупала журнал "Родина" в киосках, потом выписывала. Сейчас второй год как снова выписываю. Я не только директор школы, но и учитель истории. И все публикации "Родины" важны и интересны для подготовки к урокам. Но сейчас хочу сказать особое спасибо за публикацию дневников учителей и учеников, переживших первую зиму блокадного Ленинграда, - пишет она.

Фото: РИА Новости
Дневники учителей и учеников, переживших первую зиму блокадного Ленинграда

По словам Валентины Семеновны, в январе на уроках, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда, они с учениками смотрели отрывки из фильма Александра Сокурова "Читаем блокадную книгу". А когда увидели статью под названием "Зимняки" (ее в тридиционной рубрике "Прожито с Родиной" подготовили Миша Мельниченко и Алексей Сенюхин), появилась идея сделать свой фильм по этим дневниковым записям.

- Наша школа наряду с другими школами из Ассоциации общественно-активных школ Перми несколько лет принимает участие в проекте гимназии №10 "Читаем детям о войне". Делать фильм решили ученики 8 класса "А" вместе с классным руководителем Светланой Субботиной, - рассказала директор.

Фото: wikimedia.org/commons
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Ребята сами написали сценарий, нашли чтецов. Причем ими стали не только дети разных классов, но и выпускники, и учителя школы. Некоторые давно живут не в Перми, но помнят о школе и связаны с ней.

- Да, технически не все совершенно, но, считаю, получилось неплохо, даже душевно, - уверена Валентина Семеновна. - Поразило, что ребята, даже первоклассники, слушали и смотрели фильм на уроках 8 мая очень внимательно. А в День Победы, накануне традиционного мероприятия у памятника погибшим речникам, я слышала, как ребята делились впечатлениями о необычном уроке, который был у них накануне. Спасибо вам за работу.

P.S. Спасибо вам, Валентина Семеновна, и вашим воспитанникам за неравнодушие, за память, за то, что относитесь к истории с душой. И, конечно, за то, что читаете "Родину". Мы публикуем здесь сокращенную версию фильма, который сделали школьники, и ждем новые работы. Вы - большие молодцы!

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#журнал Родина
#школы