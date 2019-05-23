В Чебоксарах к юбилею города появятся зеркальные лебеди

По заданию главы администрации Алексея Ладыкова при проектировании объектов благоустройства особое снимание уделили озеленению и цветочному оформлению.

Сити-менеджер Чебоксар отметил в своем аккаунте Instagram: "Наша задача - улучшить внешний вид и создать комфортные условия для гостей и жителей".

По словам главного художника Чебоксар Елены Алиповой, в юбилейном году в цветочном оформлении широко применяется национальная символика, элементы вышивки. Основные цвета - оттенки красного, белого и желтого, синего.

"Каждое транспортное кольцо неповторимо, но их объединяет единая концепция - это гостеприимство и народное творчество, расположение города на Волге", - подчеркивает Алипова.

Уже сейчас на кольце "Энергозапчасть" появились зеркальные лебеди, "плывущие" на водной цветочной глади. На кольце у ГИБДД и ТЦ "Шупашкар" установят большие куклы в национальных костюмах, символизирующие гостеприимство живущего здесь народа. Волны цветочницы напомнят о том, что город расположен на великой реке Волге. Ведется посадка цветов на кольце "Роща" и в районе автовокзала, похожие работы завершились на кольцах по проспекту Ивана Яковлева и по улице Калинина.

Кольца по Марпосадскому шоссе и проспекту Мира украсят композициями из флагов.

На кольце по улице Коммунальная слобода расположилась ладья с цветами в виде волн.

Огромная бутса появилась на кольце по улице Калинина. Она послужила Чебоксарам в прошлом году, в дни проведения чемпионата мира по футболу. Елена Алипова отмечает, что место выбрано не случайно, ведь рядом расположен футбольный клуб "Спартак". Кроме того, на оформляемых территориях будет установлен логотип 550, а также выполнена вечерняя подсветка.

Помимо развязок в единой концепции оформляются также 20 скверов и парков, а на 20 общественных территориях разбивают цветники. По информации администрации Чебоксар, цветочное оформление планируется завершить до 1 июня текущего года.