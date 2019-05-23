Жители Тольятти попросили спасателей защитить их от ворон

В Тольятти Самарской области спасатели выезжают по вызовам, связанным с нападением ворон на людей. Как рассказал на своей страничке в Facebook руководитель городской службы спасения Андрей Дербенев, сообщения от горожан поступают практически ежедневно.

- Это связано с тем, что птенцы "становятся на крыло" и часто оказываются на земле, - объясняет он. - Вороны ведут себя очень агрессивно при защите своих птенцов и могут причинить серьезные травмы. Обычно птицы охраняют птенцов и атакуют людей в радиусе 20 метров.

Если вы стали свидетелем нападений, обязательно сообщите об этом по телефонам экстренных служб 01, 112 или 200-911.

Спасатели отлавливают птиц и выпускают их в безлюдных безопасных местах.