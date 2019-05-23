Омская область из регионов Сибири имеет самую протяженную границу с Казахстаном. Поэтому наращивать туристические потоки с дружественной республикой нам важно, как никому другому.

Чтобы активнее двигаться в этом направлении, весной 2019 года мы во второй раз провели международный туристско-транспортный форум и убедились, что взаимный интерес есть. Если в прошлом году в форуме участвовали представители пяти районов Омской области, то в этом - семнадцати. Примерно в такой же пропорции выросло число гостей - из приграничных территорий Казахстана приехала весьма представительная делегация.

Эксперты полагают, что развивать туризм мы можем сразу в нескольких направлениях. Одно из главных - медицинское. Очевидно, что в Омской области оказывают спектр услуг, которых нет у наших соседей. Распространяя туристские карты, мы столкнулись с тем, что они гораздо более востребованы у посетителей диагностического центра, чем в бойких торговых точках.

Еще один перспективный вектор - образовательный туризм. Сейчас в Омске учится порядка тринадцати тысяч студентов из Казахстана. Жители республики едут к нам по программам бакалавриата, магистратуры, переподготовки кадров по самым разным специальностям. В тренде также шоп-туры.

Мы работаем над тем, чтобы вовлекать иностранцев в познавательный туризм, и в рамках форума показали ведущим туроператорам Казахстана маршрут выходного дня. Убедили представителей восьми компаний: в регионе есть, что предложить отпускникам и командировочным. И рассчитываем на отдачу.

Летом проведем аналогичный тур для российских компаний, и будем это делать регулярно. Тем более что есть хороший опыт. В Приморье, например, для корейских операторов провели 22 инфотура, и теперь в Сеул открыто сорок рейсов в неделю.

Соседи также весьма заинтересованы, чтобы омичи приезжали к ним. Активно развивают приграничные территории Боровое, Баянаул, Петропавловск, всерьез взялись за обновление дорог и строительство автобанов в Северном Казахстане. И нам тоже предстоит привести в порядок приграничные магистрали.

Однако существуют проблемы, которые мы самостоятельно решить не можем. В частности, в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов двух стран, который пройдет в Омске нынешней осенью, будем поднимать вопрос оптимизации процедуры пересечения границы для организованных и самостоятельных туристов. Нынешняя ситуация далека от идеала. В прошлом году мы ездили в Казахстан на велотур и простояли на границе шесть часов. Понятно, что столь утомительная процедура отбивает всякое желание путешествовать. Между тем очевидно, что ситуацию можно исправить и организовать все так, как это было два года назад во время проведения в Казахстане международного форума "ЭКСПО-2017". Тогда многие омичи посетили Казахстан. Надеемся, что государство поможет нам выстроить аналогичный, постоянно действующий таможенный алгоритм.

Сейчас мы работаем над созданием новых продуктов, интересных для казахских туристов. В ближайшее время откроем маршрут на озеро Эйбеты, славящееся лечебными грязями, а также на таинственное и загадочное Линево. Выпущен набор туристических карт, а новый компактный и содержательный путеводитель признан лучшим в России. Маршруты, которые в нем представлены, можно пройти и самостоятельно, и с экскурсоводом. Уже готово несколько аудиогидов, которые можно бесплатно скачать в интернете. Надеемся, что все это будет востребовано.