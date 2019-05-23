Новосибирская область готовится в ближайшие годы принять крупные спортивные соревнования - матчи Волейбольной лиги наций, которые пройдут в июне 2020 года, и чемпионат мира по хоккею среди молодежи в 2023-м. Кроме того, регион будет размещен на Национальной карте локальных туристических брендов России. Все это должно обеспечить значительный рост турпотока. Хватит ли в новосибирских отелях мест для того, чтобы разместить всех участников и гостей, и отвечают ли гостиницы мировым стандартам?

Интерес растет

Что делает путешественник, собираясь в дорогу? Покупает билеты на самолет или поезд и бронирует жилье. Популярная у туристов всего мира система интернет-бронирования отелей Booking.com на запрос "Новосибирск" выдает около 400 вариантов, в том числе 277 апартаментов (они же квартиры), 74 отеля и 47 хостелов. Из них оценки "великолепно" и "очень хорошо" удостоены 128 и 211 объектов размещения соответственно. База данных "2ГИС" выдает 220 организаций, оказывающих гостиничные услуги.

Стоимость проживания колеблется: за шесть ночей - с 20 по 26 мая этого года - можно выложить как шесть тысяч руб-лей, так и 45 тысяч. А с желанием пожить в номере с видом на главную достопримечательность города - театр оперы и балета - в эти даты придется расстаться. В близлежащем отеле мест нет. Это еще раз подтверждает то, что Новосибирск, который еще несколько лет назад мало соотносился с индустрией гостеприимства, стал преуспевать в привлечении туристов.

Так, по данным минэкономразвития региона, объем оказанных туристических услуг в Новосибирской области за 2018 год составил девять миллиардов рублей. Для сравнения: в соседнем Алтайском крае турбизнесом за этот же период оказано услуг на 4,2 миллиарда рублей.

В прошлом году, по информации Федеральной миграционной службы, Новосибирскую область посетило на восемьдесят процентов больше иностранных туристов, чем в 2017-м. Из Китая по безвизовым поездкам в регионе побывало тридцать тысяч человек (рост на двадцать процентов). В десятку стран, обеспечивающих въездной туризм в Новосибирскую область, также входят Германия, Казахстан, Корея, Италия, Франция, США, Испания Турция, Швейцария. В 2018 году из этих стран в общей сложности прибыло 45 тысяч туристов.

- Бренд "Сибирь" известен за рубежом, и мы должны им пользоваться. Показывать, какой разнообразной может быть Сибирь. Везде есть рекреационный, активный, деловой туризм. В нашем регионе благодаря хорошей санаторно-курортной базе активно развивается медицинский, - отметила министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, выступая на втором Сибирском туристическом форуме.

- Тяга к познанию зарубежья у людей проходит, сейчас россияне хотят понять, что есть в нашей стране, - подчеркнула член Общественного совета при Ростуризме Галина Карпова (Санкт-Петербург). - Въездной туризм сдерживают недостаточно развитая инфраструктура и слабое продвижение территорий на российском и международном туристических рынках. Нужно знакомить с регионами потенциальных гостей - и наших, и зарубежных граждан, - чтобы у них появилось желание поехать.

В числе основных барьеров эксперты также называют недостаточную транспортную доступность (в том числе высокую стоимость авиаперелетов) и сезонность работы туристско-рекреационных комплексов.

В курсе событий

То, что туристический поток на территорию макрорегиона постоянно растет, подтверждает, в частности, такой факт: крупные сетевые операторы за довольно короткий период открыли отели в Новосибирске. Речь о таких известных брендах как "Марриотт", "Хилтон", "Домина", "Рамада" и другие.

Что касается классификации, то при опциях, позволяющих занять "пятизвездочную" нишу, некоторые отельеры сознательно выбирают "четыре звезды". Это позволяет конкурировать в тендерах крупных компаний, участвовать в которых, согласно корпоративной политике, приглашаются гостиницы уровня не выше "четырех звезд". Вообще, по мнению девелопера Владимира Маслова, опции отеля должны вписываться в стрит-ретейл, дополняя его и делая гостиницу востребованной и для горожан. Например, как отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРиО) Владимир Бурковский, новосибирские отели открывают на своих площадях рестораны, которые пользуются спросом.

Нужно ли увеличивать номерной фонд, готовясь к международным событиям? Здесь эксперты расходятся во мнениях. Министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова полагает, что новые гостиницы необходимы. Вице-президент ФРиО Сибири Александр Бойко уверен, что гостиничных номеров для принятия болельщиков ЧМ по хоккею 2023 года не хватит. Впрочем, сегодня неизвестно даже приблизительно, сколько ожидается гостей - называются цифры от шести до одиннадцати тысяч человек.

- Даже если к нам собираются шесть тысяч человек, их негде разместить. Если оценивать весь номерной фонд Новосибирска, то есть с учетом квартир с посуточной арендой - а таких шестьдесят процентов в общем объеме, - то наберется от силы 5,5 тысячи номеров, - говорит Александр Бойко. - На одну тысячу жителей должно приходиться примерно двадцать номеров, а у нас, в городе с 1,6 миллиона жителей, если и будет в общей сложности две тысячи сертифицированных номеров, то хорошо. Десятикратный дефицит. Но стоит ли строить новые отели? Наверное, нет. Без заранее разработанной программы на перспективу открывать ресторан и уж тем более отель - абсурд.

С ним соглашается вице-президент ФРиО Сибири по международным связям Владимир Ников:

- Сейчас средняя загрузка отелей - шестьдесят процентов при средней суточной стоимости номера в 3 600 рублей, или пятьдесят евро. Если построим еще тысячу номеров, загрузка снизится.

Зацепка для туриста

По мнению экспертов, Новосибирск должен действительно стать туристическим центром, а не "перевалочной" базой на пути на Алтай.

- Неважно, по какому поводу приезжает турист, важно, чтобы город его зацепил. Он должен получить максимум информации и провести время так, чтобы захотелось вернуться и позвать с собой друзей, - уверена исполнительный директор группы компаний "Линия вкуса" Юлия Булейко (Казань). - В Казани был разработан проект по загрузке "наследия" ЧМ по футболу, мероприятия расписаны на год вперед. Нужно создавать для туристов программы лояльности, важны такие простые вещи как бумажные карты - многие продолжают ими пользоваться, надписи на английском языке, а теперь еще и на китайском.

- Власти маленького городка в Германии решили вложить 950 тысяч евро в его продвижение. Уже следующий год обернулся для бизнеса дополнительным заработком в 35 миллионов евро. Только представьте, сколько налогов заплатил бизнес, - отмечает Александр Бойко. - Туризм имеет колоссальный мультипликативный эффект, на нем завязаны еще 53 отрасли.

По данным ФОиР Сибири, туризм формирует одиннадцать процентов мирового ВВП. По итогам 2017 года оборот мирового туризма составил 1,36 триллиона долларов; 32 процента этой суммы принесли отели, еще 29 процентов - общепит. Все остальное - туристические услуги, транспорт, культура.

Как сообщил председатель комиссии по развитию внутреннего туризма и туристического потенциала регионов Общественного совета при Ростуризме Андрей Максимов, для развития въездного туризма в России разрабатывают Национальную карту локальных туристических брендов, и Новосибирская область активно включилась в эту работу. На едином ресурсе будут собраны и доведены до конечного потребителя сведения обо всех достопримечательностях российских территорий.

Тем временем

Вопросы внутреннего и въездного туризма в Сибири запланировано рассмотреть на заседании совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), которое состоится в июне этого года в Республике Тыва. В частности, на повестке - реализация межрегиональной программы "Развитие туристических маршрутов Сибири", а также проект "Создание кооперационных механизмов субъектов РФ - членов МАСС с целью увеличения внутреннего и въездного туристического потока". В его рамках предполагается организовать работу единого многофункционального интернет-портала "Туристический навигатор Сибири", на котором будет размещена полезная информация для туристов, включая событийный календарь и интерактивную гастрономическую карту.