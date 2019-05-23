Сегодня на повестке дня стоит комплексное развитие отрасли. Ведь от него во многом зависит социально-экономическое развитие Новосибирской области и Сибири в целом.

Конечно, это логистика и транспорт. Хорошие дороги способствуют деловой активности, повышают уровень жизни местного населения. Сегодня этому вопросу уделяют внимание федеральные и местные власти. Известно, что многие люди сначала прилетают в Новосибирск, а потом едут на Алтай. Качество дорог, сервиса в пути тоже очень важно.

Новосибирск будет развиваться как основной транспортный хаб Сибири и центр логистики. Нужно думать, как обеспечить доставку людей из международного аэропорта Толмачево в центр города и близлежащие регионы. Тем, кто приезжает в регион для участия в выставках и форумах, важно в кратчайшие сроки добраться до отеля, конгресс-центра. Запланировавшие поездку на Алтай или в другой сибирский регион должны быть уверены, что тоже доедут быстро, комфортно и безопасно.

Я много лет занимаюсь проблемами въездного туризма. В последние годы Москва и Санкт-Петербург по-прежнему лидируют по числу иностранных туристов, а на третье место выходит Владивосток. То есть город, находящийся далеко от столицы, достаточно молодой и не обладающий шедеврами Эрмитажа и Третьяковки, вполне может стать центром международного туризма, деловой активности. На наш взгляд, в Новосибирске тоже есть перспективы для этого. Причем здесь можно развивать различные виды туризма. В регионе хорошая санаторно-курортная база, есть возможности для медицинского туризма - зарекомендовавшие себя частные клиники и адекватные цены на услуги.

В Москве проводится огромное количество корпоративных мероприятий, международные компании привозят сотни своих сотрудников из разных регионов страны для участия в конференциях. С таким же успехом они могли бы устраивать это в Новосибирске. Но нужны хорошие отели, транспорт, питание, культурная программа. То есть необходимо развивать всю индустрию гостеприимства, а параллельно выстраивать сотрудничество местных туристических компаний с партнерами во всем мире, и прежде всего с ближайшим соседом - Китаем. Местный турбизнес тоже должен быть заинтересован в этом.