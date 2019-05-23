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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Деловой подход

Текст: Владимир Маслов (гендиректор группы компаний (девелопмент, строительство и управление объектами))
Российская газета - Экономика Сибири № 110(7868)
Основа туристического потока в Новосибирск - деловые туристы, и в амбициозном городе, претендующем на статус торгово-транспортного хаба Сибири, должно быть достаточно оснащенных по последнему слову ивент-индустрии площадок для проведения деловых мероприятий.
Фото: Татьяна Кравченко
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Поэтому, открыв более двух лет назад в Новосибирске отель, мы руководствовались именно стремлением создать продукт, который был бы востребован рынком долгие годы. Принимали решения о звездности, дополнительных опциях, пространственной организации отеля, в том числе исходя из планов туристического развития региона. В результате задуманный и воплощенный как городской lifestyle-отель с расширенными конференц-возможностями помог решению проблемы приема туристов.

Учитывая то, как динамично функционирует новосибирский "Экспоцентр", спрос на качественные площадки в городе продолжает расти, их нужно создавать.

Новосибирск прежде всего интересен ввиду активного развития международных деловых и культурных связей региона. Сюда приезжает много иностранцев для реализации разных проектов - от совместных промышленных производств до кинопремьер. Многие из них впервые посещают Россию и тем более Сибирь, поэтому логично выбирают знакомые им бренды мест размещения.

Что касается мегасобытий, то прошлогодний чемпионат мира по футболу наглядно показал, насколько стратегически оправданным должно быть распределение средств при подготовке городской инфраструктуры к спортивному празднику. Как показывает анализ приема мировых спортивных ивентов, не менее семидесяти процентов общей суммы вложений необходимо направлять на строительство объектов, которые будут служить и после события.

Подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который Новосибирск может принять в 2023 году, должна включать не только строительство ледовой арены, но и реконструкцию аэропорта, аудит номерного фонда и общественных пространств города. На мой взгляд, нынешнего номерного фонда, включая средства размещения, которые должны пройти классификацию к 2020 году, в целом достаточно для приема гостей чемпионата.

Но есть еще один аспект, который надо учитывать, создавая гостиничную инфраструктуру. Новосибирцы по-хорошему избалованы качественными ресторанными проектами, в городе много гурманов, удивлять которых интересно и перспективно с точки зрения бизнес-модели. Поэтому отели с проработанными ресторанными концептами имеют все шансы на внимание как гостей, так и резидентов Новосибирска. И это будет работать вне всяких мегасобытий.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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