Красноярский депутат предложил запретить в России Minecraft

Депутат красноярского парламента Владимир Рейнгардт заявил о том, что необходимо запретить популярную у школьников компьютерную игру Minecraft.

61-летний народный избранник внес данное предложение на заседании Законодательного собрания края - во время обсуждения доклада уполномоченного по правам ребенка Ирины Мирошниковой.

Как выяснилось, на такие радикальные меры депутат решился после посещения сельской библиотеки в Нижнеингашском районе. Пожилого парламентария возмутило, что дети не листают книжки, а "сидят" в телефонах.

- Я их спрашиваю: "Что вы там смотрите? Игры? Какие?". Молчат. Спрашиваю: "Minecraft"? Отвечают: "Да", - цитирует Рейнгарта ТАСС. - Вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты.

Парламентарий также заявил, что подобные игры пропагандируют насилие и способствуют гиперактивности.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Мирошникова отметила, что коммуникации детей идут через социальные сети и компьютерные технологии, а не черз живое общение. Поэтому у них отсутствуют навыки конструктивного разрешения конфликтов, им сложно понимать чувства и эмоции одноклассников.