Под Омском сельчан высадили из автобуса из-за плохой дороги

Инцидент произошел в Большереченском районе региона. По словам очевидцев, водитель остановил автобус на обочине в трех километрах от деревни и заявил, что дальше не поедет. Побоялся увязнуть в грязи. В результате старики и несколько женщин, в том числе беременная, с тяжелыми сумками были вынуждены идти пешком до двух деревень - Евгащино и Колбышево. По грязи под мелко моросящим дождем.
- При посадке на автовокзале пассажирам не сообщили о том, что автобус проедет только часть маршрута, - возмущается местная жительница Ольга Седельникова. - Стоимость за проезд также была взята в полном объеме.
Как выяснилось, жителям Большереченского района добираться до дома на своих двоих приходится уже не впервые.
- Несколько дней назад при повороте на село Колбышево с трассы Омск - Тара автобус с пассажирами также провалился в грязь по самые мосты, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" прокурор Большереченского района Сергей Бряндин. - Сельчанам сначала пришлось вытягивать его из колеи, а потом идти следом за ним пару километров, чтобы он снова не увяз.
Причиной постоянных "пеших туров" из райцентра в села стало размытое дорожное покрытие. Сельчане утверждают, что дорогу отремонтировали с нарушением водоотведения. Поэтому во время дождя вода с нее не уходит, а, наоборот, скапливается на проезжей части.
- В настоящее время мы совместно с ГИБДД разбираемся, кто виноват в том, что пассажиры были вынуждены добираться до своих населенных пунктов пешком, - говорит Сергей Бряндин. - Сегодня дорожники начнут работу по установке в данном месте специальной трубы - чтобы вода отошла.
Между тем это уже не первый случай, когда жителям Омской области приходится идти пешком из-за размытых и разбитых дорог. В начале мая 56-летняя жительница деревни Радищево Нина Завьялова сломала ногу и была вынуждена ползти из села Новотроицк в свою деревню Радищево четыре километра на локтях. Из-за образовавшихся промоин в Нижнеомском районе не ходил транспорт.