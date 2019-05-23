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23.05.2019 20:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оставили в грязи

Под Омском сельчан высадили из автобуса из-за плохой дороги
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В Омской области прокуратура начала проверку, после того как жителям села Евгащино пришлось добираться из райцентра до дома пешком. Водитель попросту высадил их из салона, не пожелав ехать дальше по плохой дороге.

Инцидент произошел в Большереченском районе региона. По словам очевидцев, водитель остановил автобус на обочине в трех километрах от деревни и заявил, что дальше не поедет. Побоялся увязнуть в грязи. В результате старики и несколько женщин, в том числе беременная, с тяжелыми сумками были вынуждены идти пешком до двух деревень - Евгащино и Колбышево. По грязи под мелко моросящим дождем.

Фото: iStock
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- При посадке на автовокзале пассажирам не сообщили о том, что автобус проедет только часть маршрута, - возмущается местная жительница Ольга Седельникова. - Стоимость за проезд также была взята в полном объеме.

Как выяснилось, жителям Большереченского района добираться до дома на своих двоих приходится уже не впервые.

- Несколько дней назад при повороте на село Колбышево с трассы Омск - Тара автобус с пассажирами также провалился в грязь по самые мосты, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" прокурор Большереченского района Сергей Бряндин. - Сельчанам сначала пришлось вытягивать его из колеи, а потом идти следом за ним пару километров, чтобы он снова не увяз.

Причиной постоянных "пеших туров" из райцентра в села стало размытое дорожное покрытие. Сельчане утверждают, что дорогу отремонтировали с нарушением водоотведения. Поэтому во время дождя вода с нее не уходит, а, наоборот, скапливается на проезжей части.

Водитель остановился на обочине в трех километрах от деревни  и заявил, что дальше не поедет

- В настоящее время мы совместно с ГИБДД разбираемся, кто виноват в том, что пассажиры были вынуждены добираться до своих населенных пунктов пешком, - говорит Сергей Бряндин. - Сегодня дорожники начнут работу по установке в данном месте специальной трубы - чтобы вода отошла.

Между тем это уже не первый случай, когда жителям Омской области приходится идти пешком из-за размытых и разбитых дорог. В начале мая 56-летняя жительница деревни Радищево Нина Завьялова сломала ногу и была вынуждена ползти из села Новотроицк в свою деревню Радищево четыре километра на локтях. Из-за образовавшихся промоин в Нижнеомском районе не ходил транспорт.

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