Томские геологи изучат влияние ледников Алтая на климат планеты

Колебание горных ледников Алтая изучит совместная команда ученых геолого-географического факультета ТГУ и Горной школы Парижа. Как сообщает ТАСС , данные планируется использовать для прогноза природных катаклизмов и изучения климатических изменений на планете.

Колебание горных ледников Алтая изучит совместная команда ученых геолого-географического факультета ТГУ и Горной школы Парижа. Как сообщает ТАСС, данные планируется использовать для прогноза природных катаклизмов и изучения климатических изменений на планете.

Ученые займутся исследованием тысячелетних ледников - они хранят информацию о климатическом прошлом Земли, которую смогут проанализировать опытные гляциологи. Первые замеры ученые сделают в Кош-Агачском районе Республики Алтай на леднике Малый Актру, а данные направят в Цюрих, во всемирную службу мониторинга ледников.

Специалисты намерены изучить наращивание массы льда, снега, фирна, а также напротив, их потерю. Данные о цикличности этих процессов лежат в основе прогнозирования скорости таяния ледников, а это является индикатором изменений климата. Кроме того, это поможет предсказать изменения уровня мирового океана, концентрации соли и температуры вод в морях.

В экспедицию сибирские и французские геологи отправятся летом этого года, исследования будут проходить на стыке IT-сферы, геологии и географии. Для работы ученые будут использовать различное программное обеспечение, в том числе продукт ТГУ, позволяющий анализировать снимки с беспилотника.

Эта программа позволяет выстраивать 3D изображения ледника в разные периоды времени, а также накладывать их друг на друга и отслеживать происходившие изменения. Ранее такую работу проводили вручную, делая замеры при помощи реек и камней, а полученные таким образом данные часто грешили неточностью.