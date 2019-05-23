В Красноярском гарнизонном суде начался процесс над экс-начальником подразделения Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России Владимиром Асановым, который обвиняется в вымогательстве взятки.

Подполковника с поличным в июне прошлого года задержали сотрудники регионального УФСБ. Переданные ему 1,3 миллиона рублей, по версии следствия, были лишь первой частью "вознаграждения" за покровительство при определении подрядчика на исполнение госконтракта. Предполагается, что офицер рассчитывал получить 4,7 миллиона.

Как рассказали "РГ" в военном следственном отделе СКР по красноярскому гарнизону, процент от суммы контракта на обеспечение питанием личного состава авиационно-спасательного центра определил сам обвиняемый.

- Это был уже второй тендер. Результаты первого аннулировали с подачи Асанова, которому не понравилась слишком низкая стоимость контракта. Выигравшая тогда компания обязалась оказать прописанные в документе услуги значительно дешевле начальной цены - за восемь миллионов вместо 17, - пояснил руководитель отдела Сергей Афанасьев.

Между тем в новых торгах победил тот же поставщик бортового питания. Только на сей раз сумма увеличилась на 10 миллионов рублей.

По словам главы фирмы, на такой цене настоял лично Асанов. В итоге пришлось буквально выдумывать, за счет чего можно нарастить стоимость, лишь бы она дотянула до затребованного объема. При этом значительная часть возникающего излишка должна была пойти в карман подполковника.

Предприниматель, утверждающий, что с него вымогали взятку, выступает в суде главным свидетелем. Именно он обратился в ФСБ с просьбой о защите от нечистого на руку высокопоставленного спасателя.

Владимиру Асанову, мерой пресечения для которого избрано содержание под стражей, инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством". Он находится в СИЗО. Свою виновность не признает. По делу в качестве обвиняемого проходит один. Причастность к преступлению других лиц в ходе проверки не подтвердилась.

Сейчас суд приступил к допросу свидетелей со стороны обвинения. Следствие полагает, что разбирательство по делу будет долгим.

Кстати



Если вина Асанова будет доказана, ему грозит не только большой срок лишения свободы, но и серьезный штраф. Для обеспечения возможного материального взыскания на ценное имущество подполковника - два автомобиля общей стоимостью два миллиона рублей - наложен арест.