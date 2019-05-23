В Республике Алтай намерены кардинально поменять подходы к развитию сельскохозяйственной отрасли. Об этом во время рабочей поездки по Усть-Канскому району заявил врио главы региона Олег Хорохордин.

Коньком республики, расположенной на юге Западной Сибири, является туризм. Что касается агропромышленного комплекса, то в масштабах СФО на долю горного региона приходится всего два процента сельхозпродукции. Поскольку сельхозугодий там немного (опять-таки два процента в масштабах федерального округа), то четыре пятых в общем объеме аграрного производства занимает продукция животноводства (в прошлом году в стоимостном выражении это составило

9,89 миллиарда рублей). Ведущие направления - мараловодство, разведение крупного рогатого скота мясных пород, коней, овец, коз, верблюдов, яков.

Понятно, что в условиях ограниченности земельных ресурсов бессмысленно делать ставку на увеличение поголовья животных. Нужно сосредоточиться на качественных показателях - повышении продуктивности скота и земель сельхозназначения. А для этого придется критически пересмотреть прежние подходы к оказанию господдержки аграриям.

- Многие заявляют, что субсидии получают одни и те же лица, по блату. Такого быть не должно. Необходимо продумать механизмы господдержки и для личных подсобных хозяйств. Надо создавать центры для продвижения экологически чистой продукции уникального качества и получать реальные доходы без посредников. Будем "продавать" бренд Горного Алтая в упаковке "Эко-экономика", - заявил Олег Хорохордин на встрече с аграриями.

Говорилось и о необходимости развития мясопереработки. Например, племенное хозяйство "Меркит" в прошлом году с помощью государственной поддержки удвоило поголовье крупного рогатого скота. Значительную часть своей продукции предприятие продает в живом весе. Покупатель - компания "Мираторг" - перерабатывает мясо и час-тично поставляет его обратно. Основная добавочная стоимость остается за пределами республики.

Олег Хорохордин отметил, что началась разработка новой стратегии развития региона.

- В первую очередь рассчитываю найти новые решения в области сельского хозяйства и вывести его на качественно иной уровень, - заявил он.

Прямая речь

Олег Хорохордин, врио главы Республики Алтай:

- Республика Алтай всегда гордилась размерами государственной поддержки сельского хозяйства. Но очевидно, что она не привела к желаемым результатам, главный из которых - повышение уровня жизни. Если население осталось бедным и безработным, значит, поддержка не достигла своей цели. Жители республики склонны винить власть, коррупцию, так называемое "кумовство". Общественность считает, что те значительные средства, которые государство направляет на развитие сельского хозяйства, тратятся неэффективно, не по назначению. Здесь необходим жесткий контроль.