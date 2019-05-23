В Томске нервных двоечников будут успокаивать "умным" светом

Томский государственный университет заявил о готовности внедрить систему адаптивного освещения.

Искусственный свет будет воздействовать на самочувствие студентов и преподавателей. Реализовывать проект руководство вуза собирается совместно с оператором мобильной связи.

Гибридное освещение будет бодрить с утра, а ближе к вечеру - успокаивать.

- С этим "умным" освещением также можно бороться со стрессом в конце дня, например, если получил "двойку", - цитирует "Интерфакс" советника при ректорате вуза Константина Белякова.

Как уже сообщала "РГ", ранее другой томский вуз - ТУСУР - разработал "умные" светодиодные лампочки. Они способны привести организм в тонус и избавить "пациентов" от затянувшейся депрессии.

По данным исследователей, источник света может воздействовать на человека на неосознаваемом уровне и синхронизовать биоритмы мозга с частотой сверхмалых модуляций освещения.