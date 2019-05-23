Правительство Красноярского края намерено значительно увеличить расходы на содержание объектов, построенных к Зимней универсиаде. К тому же выяснилось, что остались солидные долги перед строителями. На их покрытие понадобятся федеральные трансферты в сумме 3,9 миллиарда рублей и 1,1 миллиарда - из собственных средств региона.

Дополнительные траты власти планируют включить в весеннюю корректировку бюджета на 2019-й. Таким образом, по оценкам краевого министерства финансов, совокупные траты на подготовку к Универсиаде достигнут 11 миллиардов рублей.

- Цель весенней корректировки - закрыть обязательства, которые сложились по итогам 2018 года: где-то возникла кредиторская задолженность, где-то работы не были оплачены, - пояснила начальник отдела минфина Татьяна Бори-

сова.

Самая крупная статья доп-расходов связана с реконструкцией краевой клинической больницы. Здесь государство недоплатило подрядчикам более 4,4 миллиарда рублей.

Не исполнен и ряд обязательств по спортивно-тренировочному комплексу "Академия зимних видов спорта". В частности, за оборудование объекта системой аудиовизуальных технологий для проведения международных соревнований краевые власти остались должны 306 миллионов рублей. На многофункциональный спорт-комплекс "Сопка" предусмотрено 53,3 миллиона, на спортивно-тренерский блок "Снежный" - 54,9, на многофункциональный спорткомплекс "Радуга" - 7,8.

Кроме того, 156 миллионов рублей заложено на исполнение обязательств бюджета по оплате строительства автодороги в створе улицы Волочаевской. Завершилось оно еще в 2018 году, но в эксплуатацию объект приняли только недавно. Виной всему - нерасторопность подрядчика, который не смог вовремя предоставить необходимую документацию.

Между тем у экспертов накопилась масса вопросов и к качеству работ, выполненных по универсиадным контрактам. Участники заседания межведомственной комиссии по подготовке к Всемирным студенческим играм в качестве примеров приводили отремонтированные фасады домов, на которых обваливается штукатурка, асфальт и брусчатку, провалившиеся рядом с дорогостоящими комплексами "Радуга" и "Сопка".

К тому же, как оказалось, минспорта края уже запросило дополнительные средства на содержание объектов, построенных и модернизированных к Универсиаде. Согласно оценкам ведомства, в 2019 году с учетом расходов на проведение Игр требуемая сумма составит

1,44 миллиарда рублей, тогда как изначально планировалось чуть более 900 миллионов. В итоге из бюджета предлагается выделить еще 539,7 миллиона.

- Удивляет основание: модернизированные объекты, мол, требуют более значительных издержек. Но ведь обычно все наоборот: эксплуатация старых объектов всегда обходится дороже, поскольку их приходится чаще ремонтировать, тратиться на поддержание изношенной инфраструктуры. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, например, казне обходился в 44,8 миллиона. А после реконструкции стоимостью почти два миллиарда рублей на его содержание только в этом году минспорта просит выделить 157,7 миллиона, - недо-умевает депутат краевого парламента Владислав Зырянов.

И так - фактически по всем построенным и реконструированным спортивным комплексам. Проанализировав ситуацию, комиссия рекомендовала правительству края детальнее просчитать траты, а из весенней корректировки регионального бюджета этот пункт исключить.

Тем временем



Около 100 автобусов, закупленных специально к Универсиаде, переданы муниципалитетам края. Машины выйдут на пассажирские линии, а также поступят в дома культуры и спортшколы для перевозки творческих коллективов и команд.