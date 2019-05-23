В Барнауле активно развивается деловой туризм - благодаря людям, приезжающим в командировки из других регионов страны и районов Алтайского края. В результате за последние десять лет количество официальных средств размещения в городе выросло более чем в пять раз - с 32 в 2008 году до 170 в 2019-м. Правда, в основном за счет мини-гостиниц и хостелов. Крупные сетевые отели у нас не открываются, потому что такие затраты просто не окупятся.

Сегодня среднегодовая загрузка гостиниц в Барнауле - около сорока процентов. Мы считаем ее неплохой, ведь раньше было тридцать процентов. При этом основной наплыв постояльцев приходится на вторник-четверг, а в выходные гостиничные номера зачастую пустуют. Но для сетевых отелей нужна более высокая загрузка, чтобы хотя бы в обозримом будущем окупить затраты. Срок окупаемости в гостиничном бизнесе и так достаточно большой - свыше десяти лет. А при нынешнем уровне цен, сложившимся на рынке Барнаула - от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в сутки, - окупаемость сложно просчитать. Да и стоимость размещения в крупных сетевых отелях изначально выше наших средних цен - от пяти тысяч рублей в сутки и выше.

Но главная проблема - это недобросовестная конкуренция. Сегодня мы конкурируем не с другими гостиницами, а с владельцами квартир, которые сдают их посуточно. По нашим оценкам, сейчас на рынке Барнаула около трехсот таких квартир. Фактически это незаконное занятие гостиничным бизнесом без налогов и коммерческих тарифов на коммунальные услуги. Некоторые законодательные подвижки в наведении порядка уже есть: введен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Но мы заинтересованы в том, чтобы все участники работали в правовом поле, в том числе и частники, сдающие квартиры в аренду.

Ведь сегодня государственной поддержки гостиничного бизнеса практически нет. Есть высокие налоги, коммунальные тарифы, процентные ставки по кредитам. Да еще и планируется ввести гостиничный сбор по аналогии с курортным. Но мы ведь понимаем, что собирать его будут в официальных средствах размещения. Это только оттолкнет наших постояльцев, и они пойдут снимать более дешевые комнаты у "неофициалов".