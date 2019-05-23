Новости

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек 10:18
Глава МИД Сербии пережил теракт в Сомали 10:18
На побережье Азова военные уничтожили группы "диверсантов" 10:03
Лукашенко направил приветствие участникам XIV медиафорума 10:00
В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова 10:00
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400 09:57
СМИ назвали дату отставки Терезы Мэй 09:46
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве ополченца Гиви 09:39
УАЗ рассказал, почему на "Патриоте" не получится завязнуть в песках 09:39
В Крыму назвали заявление НАТО о Крыме заезженной мантрой 09:35
Мать погибшей в "Зимней вишне" девочки потребовала 100 млн рублей 09:31
Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина ко встрече с Трампом 09:30
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже 09:30
Пушков предрек крах "украинской мечты" 09:25
В центре Екатеринбурга выставили ретрокар бельгийского дипломата 09:11
Прокуратура проверит гимназию, где завысили проходной балл для девочек 09:08
НАТО не устает требовать от России "освобождения" Крыма 09:07
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль 09:05
В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника 08:47
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы 08:40
На Украине вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады 08:37
Сахалинец попал в больницу из-за ремонта 08:33
Врачи выдвинули гипотезу о связи уровня образования и здоровья сердца 08:25
Самочувствие бизнеса улучшается 08:00
Ученые выяснили, как усы препятствуют появлению рака 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
23.05.2019 09:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

конкурируя с частником

Текст: Сергей Воронов (председатель совета директоров гостиниц Барнаула)
Российская газета - Экономика Сибири № 110(7868)
В Барнауле активно развивается деловой туризм - благодаря людям, приезжающим в командировки из других регионов страны и районов Алтайского края. В результате за последние десять лет количество официальных средств размещения в городе выросло более чем в пять раз - с 32 в 2008 году до 170 в 2019-м. Правда, в основном за счет мини-гостиниц и хостелов. Крупные сетевые отели у нас не открываются, потому что такие затраты просто не окупятся.
Что привлекает в Омскую область туристов из Казахстана

Сегодня среднегодовая загрузка гостиниц в Барнауле - около сорока процентов. Мы считаем ее неплохой, ведь раньше было тридцать процентов. При этом основной наплыв постояльцев приходится на вторник-четверг, а в выходные гостиничные номера зачастую пустуют. Но для сетевых отелей нужна более высокая загрузка, чтобы хотя бы в обозримом будущем окупить затраты. Срок окупаемости в гостиничном бизнесе и так достаточно большой - свыше десяти лет. А при нынешнем уровне цен, сложившимся на рынке Барнаула - от 1,5 до 3,5 тысячи рублей в сутки, - окупаемость сложно просчитать. Да и стоимость размещения в крупных сетевых отелях изначально выше наших средних цен - от пяти тысяч рублей в сутки и выше.

Но главная проблема - это недобросовестная конкуренция. Сегодня мы конкурируем не с другими гостиницами, а с владельцами квартир, которые сдают их посуточно. По нашим оценкам, сейчас на рынке Барнаула около трехсот таких квартир. Фактически это незаконное занятие гостиничным бизнесом без налогов и коммерческих тарифов на коммунальные услуги. Некоторые законодательные подвижки в наведении порядка уже есть: введен запрет на размещение хостелов в жилых домах. Но мы заинтересованы в том, чтобы все участники работали в правовом поле, в том числе и частники, сдающие квартиры в аренду.

Ведь сегодня государственной поддержки гостиничного бизнеса практически нет. Есть высокие налоги, коммунальные тарифы, процентные ставки по кредитам. Да еще и планируется ввести гостиничный сбор по аналогии с курортным. Но мы ведь понимаем, что собирать его будут в официальных средствах размещения. Это только оттолкнет наших постояльцев, и они пойдут снимать более дешевые комнаты у "неофициалов".

Экономика Туризм Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Развитие туризма в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков предрек крах "украинской мечты"
Тиллерсон рассказал о хорошей подготовке Путина ко встрече с Трампом
На Украине вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады
США призвали Южную Корею присоединиться к войне против Huawei
Организаторы "Евровидения-2019" пересчитали итоги голосования